PLD activa cuadros en Pedernales para preparativos de X Congreso Ordinario

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) activa a sus principales cuadros políticos en la provincia de Pedernales de cara al X Congreso Ordinario. Los preparativos de dicha proceso está a cargo del miembro del Comité Político, Ramón De La Rosa, quien junto a los miembros del Comité Central, Manolín Echenique y José Darío Cepeda, organizaron una asamblea informativa.

Durante el encuentro se socializó el Reglamento y el Instructivo relativo al Congreso y se motivó a los dirigentes a participar en el acto de apertura a realizarse el domingo 7 de julio, a las 10:00 am, en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo.

En la asamblea informativa participaron, además, el presidente provincial del PLD, Amadis Fernández Pérez; el ex gobernador provincial y presidente municipal en Pedernales, Cruz Adán Heredia; Jacobo Feliz, ex candidato a alcalde; los miembros del Comité Central, Domingo Garó Feliz, Rauris Vólquez y Alejandro Matos, ex candidato a alcalde del municipio de Oviedo.

Encuentro de dirigentes del PLD en coordinación de acciones para Congreso Ordinario del PLD.

Manolin Echenique y José Darío Cepeda, enlaces políticos en Bahoruco e Independencia, respectivamente, fueron designados junto a Ramón De La Rosa, por la Comisión Nacional Organizadora del X Congreso Ordinario del PLD, como responsables de los trabajos políticos de las provincias fronterizas de Pedernales, Bahoruco e Independencia.

Ramón de la Rosa, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), acompañado de Manolín Echenique, Radhamés Valenzuela y José Darío Cepeda, continúan este fin de semana con los encuentros con los dirigentes del PLD en la Región Enriquillo informando sobre los aspectos organizativos del X Congreso Ordinario.

