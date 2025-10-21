PLD acusa al PRM de convertir Estado rehén narcopolítica

PLD acusa al PRM de convertir Estado rehén narcopolítica

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó ayer al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de permitir que el crimen organizado encuentre asilo en las estructuras políticas del país, al tiempo que exigió romper cualquier vínculo que los ate con la narcopolítica y explicar el financiamiento del narcotráfico. Las acusaciones fueron realizadas durante una rueda de prensa encabezada por el titular de la Secretaría de Asuntos Políticos del partido, José Dantés Díaz, quien de manera contundente acusó al PRM de permitir que el crimen organizado tenga “asiento, voto y voz” en el Estado.

“Ha sido el PRM el partido que otorgó aval político a narcotraficantes. Ha sido el PRM el partido que incluyó narcos en su boleta electoral permitiéndoles acceder al Congreso Nacional, el primer poder del Estado, y a otras posiciones electivas. Son del PRM los funcionarios del Gobierno y los electos por el voto po[1]pular que por primera vez en la historia han sido soli[1]citados en extradición por narcotráfico”, sentenció Dantés Díaz.

El miembro del Comité Político del PLD ilustró sus acusaciones con varios casos recientes, entre ellos las acusación presentada el pasado 30 de septiembre por un jurado federal en Miami contra Fabio Jorge Puras, exasesorhonorífico del Poder Ejecutivo, y Gaspar Polanco Vireya, exdirector de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, por conspiración internacional para traficar cocaína. Dantés DÍaz recordó que estos casos se suman a otros procesos y condenas que involucran a fun[1]cionarios y exfuncionarios del PRM, tanto dentro como fuera del país. Citó, entre ellos, al exdiputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, condenado este año a 16 años de prisión en Estados Unidos; y al exdirector municipal Yamil Abreu Navarro, extraditado en 2020 por narcotráfico.

