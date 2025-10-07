PLD considera preocupante situación económica del país

PLD consideró ayer como preocupante la situación económico de RD.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró ayer como preocupante la situación económica que vive el país, a tal extremo de que se encamina a una nueva década perdida.

El vicepresidente de la organización política, Temístocles Montás, en rueda de prensa, desde la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, precisó que hoy día los dominicanos se enfrentan a niveles de precios más altos y salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, así como costos sensibles (dólar, luz, deudas), lo que hace más vulnerable el panorama.

Tras hacer una comparación de los últimos cinco años del PLD (2015-2019) y los primeros cinco del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) (2021-2025), exceptuando el 2020 por la pandemia del Covid-19 y con cifras verificables del Banco Central, el Ministerio de Hacienda y organismos internacionales como la Cepal y el Banco Mundial, Montás concluyó que estos últimos cinco años pueden considerarse como perdidos. “Si nada cambia, y todo indica que este gobierno seguirá en la misma ruta, la República Dominicana terminará recordando estos ocho años como una nueva década perdida: años en que la improvisación, la falta de gestión y la ausencia de planificación le costaron al país crecimiento, empleo y bienestar”, indicó.

Temístocles Montás denunció que a pesar de la realidad que enfrenta el pueblo, el Gobierno del PRM insiste en que la economía marcha bien y que hoy la gente vive mejor, mientras el clamor de los ciudadanos en la calle y los datos cuentan otra realidad. El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirmó que el PLD gobernó con hechos, no con promesas, creciendo, avanzando y mejorando la vida de la gente.

“Hoy, en cambio, la deuda pesa más y el país avanza menos. La República Dominicana no necesita más discursos, necesita resultados. El país que construimos juntos no puede detenerse”. En ese contexto, Montás hizo una serie de planteamientos para dinamizar la economía que incluye reactivar la inversión pública con obras que generen empleo y desarrollo local y garantizar que las bajas en la tasa de interés lleguen al crédito real.

Además, fortalecer los programas de apoyo a los pequeños negocios, para evitar más quiebras y despidos y proteger el poder de compra del salario, reduciendo los costos de los bienes y servicios básicos.

Estuvieron en la rueda de prensa, además, Melanio Paredes, así como los titulares de secretarías, Winston Santos, de Seguridad Social; Aristipo Vidal, de Industria, Comercio y Mipymes; Francis Jorge, de Asuntos Municipales y Natalie María, de la comisión de personas envejecientes.

