PLD denuncia fondos de Aerodom aún sin utilizar

  • Olga Vergés
En el centro Carlos Manzano junto a Yván Lorenzo y dirigentes del PLD Alexis Monegro.


El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó al país sobre la falta de ejecución del Gobierno de los recursos recibidos por la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) a obras de infraesctruturas prometidas equivalentes a RD$44,592 millones.

Carlos Manzano, titular de la Secretaría de Administración Pública del PLD, explicó que, durante el 2024, 40,132 millones de pesos fueron usados en gasto corriente, subsidios, programas sociales y otros planes no previstos, incluyendo una asignación de 1,000 millones a instituciones públicas para el régimen subsidiado del Senasa, según los registros del Sistema Integrado de Información de la Gestión Financiera.

Al hablar en una rueda de prensa realizada en la casa nacional del partido, citó las obras aún pendientes como la construcción del puente levadizo que reemplazará al puente flotante del río Ozama, con un presupuesto de 50 millones de dólares, equivalentes a RD$3,000 millones, y el puente paralelo al Jacinto Peynado, que conecta la avenida Máximo Gómez con las Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte, con una inversión propuesta de 56 millones de dólares (RD$3,360 millones), aún sin iniciar.

Asimismo, el paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida – La Victoria, en la intersección con la avenida Charles de Gaulle, con un anuncio de 30 millones de dólares (RD$1,800 millones), y la Unidad Traumatológica del hospital de San Cristóbal, que contaría con una partida de RD$900 millones, aún sin avances.

Citó otros retrasos como la promesa de la solución vial de la República de Colombia con la avenida de Los Próceres, un expreso hasta la avenida Jacobo Majluta, con fondos prometidos por RD$6,480 millones, y el asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas cercanas al Aeropuerto Las Américas, con una inversión anunciada de más de RD$21,000 millones, de los cuales apenas se ejecutaron RD$276 millones en Boca Chica. Mientras que, la construcción de la vía expresa de la Plaza de la Bandera, pasando por la avenida Isabel Aguiar solo se han ejecutado RD$1,265 millones.

Olga Vergés

Periodista especializada en las fuentes de Educación y Sucesos. También escribe sobre diversas noticias del diario del país. Posee múltiples títulos de diplomados enfocados en relaciones exteriores, periodismo social y forense.

