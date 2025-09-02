PLD denuncia libra pollo es comprada hasta a RD$100



El Partido de la Liberación Dominicana afirma que las familias dominicanas enfrentan serias dificultades para adquirir los principales alimentos, más específico la carne de pollo y el arroz, situación que atribuyen al desmonte de políticas públicas por parte del Gobierno.

Señala que solo en los primeros seis meses del año, el Gobierno ha permitido la entrada de más de 500 mil quintales de arroz.

Afirma que las importaciones que han desbordado sin control, han provocado una reducción drástica en las ventas de pequeñas factorías y molinos de arroz.

La organización opositora niega que en el país exista autosuficiencia alimentaria y que el hambre disminuyera como afirma el presidente de la República Luis Abinader, ya que las cifras revelan lo contrario.

El mandatario se sustenta en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) quien destaca la reducción de la subalimentación y la inseguridad alimentaria en el país, en especial entre 2019 y 2025, cuando el índice de subalimentación bajó del 8.7 % a un mínimo histórico del 3.6 %.

En la acostumbrada rueda de prensa de los lunes, Winston Marte, experto agropecuario, miembros del Comité Central del PLD, explicó que organismos como la FAO sustentan sus informes en datos que proporcionan las instituciones estatales, por lo que no son creíbles.

Afirma que la realidad es que “Las familias dominicanas sufren cada día la indolencia del Gobierno. Sus escasos recursos, disminuidos por la galopante inflación, no les alcanzan para comprar la cantidad de pollo rico en proteínas, que requieren para alimentar a sus hijos.

En un documento, el PLD afirma estas situaciones, expuestas por Marte, en compañía de los miembros del Comité Político, Margarita Pimentel, Elías Cornelio y el secretario de Industria, Aristipo Vidal.

Lamenta que el Gobierno haya sido incapaz de programar, junto a los productores avícolas nacionales, volúmenes de producción de carne de pollo que satisfagan la demanda del pueblo dominicano, considerando los factores climáticos de altas temperaturas, que afectan el desarrollo del ave.

En la rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD, indica que el resultado de esto es pollos con un peso menor, comparado con la producción obtenida en meses menos calurosos.

“Esto es así, debido a que la libra de carne de pollo vendida en los colmados del país, pasó de 58 pesos en año 2019 a 93.75 pesos por libra en el presente año 2025, un aumento de 35.75 pesos por libra, equivalente a un 61.6%”, refirió.

Entiende que es oportuno señalar que hay lugares de venta en los cuales la libra de carne de pollo alcanza o supera los 100 pesos.

“Sin embargo, ahora, en el Gobierno PRM, la misma familia, con los mismos 200 pesos, apenas puede comprar 2.1 libras de carne, esto es, 1.3 libras menos, explicó.