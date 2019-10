PLD dice erró al no escoger a mujeres para CP

El Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reconoció anoche que cometió un error el lunes al no escoger a ninguna mujer para completar las ocho vacantes.

Acordó que las vacantes originadas en las secretarías de esa organización ante las renuncias de seguidores del expresidente Leonel Fernández, serán completadas en su mayoría por mujeres.

“Entendemos, a manera de autocrítica, que fue un error cometido por nosotros no incluir mujeres entre los miembros del Comité Político que fueron escogidos en la última reunión del Comité Central”, expresó Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD.

Al hablar a los medios de comunicación, luego de terminada la reunión del CP, dijo que a pesar de cualquier alegato sobre ese particular existe un elemento que no se puede discutir: “que no se escogió ninguna mujer”.

Casos secretarias. Pared Pérez expuso que los casos para completar los titulares de las secretarias vacantes serán conocidos en la reunión del martes a las 5:00 de la tarde.

Dijo que como forma de corregir el error de no escoger ninguna mujer en el CP “vamos a privilegiar que las secretarías sean dirigidas en su gran mayoría por mujeres compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. Por qué en verdad cometimos un error”

Acción rápida. Pared Pérez informó, además, que acordaron que todos los integrantes del CP, distribuidos en comisiones, visiten los organismos para un levantamiento de la militancia y dirigencia. Tal medida fue adoptada tras aprobar las recomendaciones de la comisión designada en la pasada reunión para elaborar un plan de acción y superar la situación creada por la renuncia de dirigentes.

También en estas visitas, tendrán la responsabilidad de solucionar cualquier tipo de problema ocasionado a lo interno por las renuncias.

“Además esas comisiones que estarán encabezadas por integrantes del Comité Político durante el fin de semana también tienen el encargo de levantar lo relativo a la estructura de la campaña”, dijo.

Procesarán informaciones. Pared indicó que tras el levantamiento, el CP tendrá reunión el martes para procesar toda la información.

Sostuvo que luego, el sábado 9 de noviembre celebrarán un retiro para estabilizar las estructuras partidarias y de campaña.

No trató impugnación Leonel. Pared Pérez alegó que el tema relativo a entablar acciones para impedir que Fernández sea candidato presidencial no ha sido tratado en el CP. A la reunión asistieron 33 de los 35 miembros.