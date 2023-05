PLD fijará posición sobre resolución reservas de candidaturas tras reunión CP

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dará conocer su posición sobre el borrador de resolución que dio a conocer la Junta Central Electoral (JCE) para la aplicación del 20 % de las reservas de las candidaturas por cada nivel de elección para el 2024, luego de discutirlo este lunes en la reunión de su Comité Político.

La información la comunicó Charlie Mariotti, secretario general del partido opositor, previo al inicio del encuentro de carácter ordinario que estaba pautado para las 10.00 de la mañana en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez en Gascue, Distrito Nacional.

«Nosotros llevaremos nuestra posición final hoy (a la JCE). Creo que no me toca adelantarme, porque el documento va hablar por si solo, y de ser necesario mañana en la tarde o el miércoles cuando lo discutamos en el Comité Político hoy, propondremos un encuentro con ustedes (la prensa) para fijar no la posición jurídica, sino la de carácter político«, sostuvo Mariotti.

Añadió que en la reunión del CP no hablarán de alianzas, sino de reservas debido a que tienen un plazo hasta el 2 de junio para someterlo ante el órgano electoral.

«La ley en ese sentido lo que dice es: Usted tiene de un uno hasta veinte por ciento para reservarse. Ahora bien, tenemos que definir primero en base a ese porcentaje, si es por demarcación (como plantea la JCE) o si es en función del número de puesto y selección, que serán sometidos a la voluntad popular», explicó el dirigente del PLD.

Zoom

El borrador de resolución aprobado por el Pleno de la JCE establece que las reservas de candidaturas que al efecto deban ser realizadas por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos dentro del porcentaje del veinte por ciento (20 %) que establece la ley, deberán ser realizada por cada nivel de elección.

El nivel senatorial (20 %) del total de las nominaciones; nivel de diputaciones (20 %) del total de las nominaciones; nivel de alcaldías (20 %) del total de las nominaciones; nivel de regidurías (20 %) del total de las nominaciones; nivel de directores distritales (20 %) del total de las nominaciones; nivel de vocalías (20 %) del total de las nominaciones.

El mismo, está fundamentado en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la institución, dijo que estos partidos están en su derecho y recibirán sus posiciones y quejas hoy lunes 8 de mayo, día en el que vence el plazo para las observaciones a las 12:00 del mediodía.

Seguir leyendo:

Lo que tratará el Comité Político del PLD en su reunión de este lunes

Vinicio: El poder político nunca ha querido tener una Cámara de Cuentas totalmente independiente