Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP) se ausentaron nueva vez en el encuentro «Pacto de Nación» en el Palacio Nacional en el que el Gobierno y diversos secotores abordan la situación por la que atraviesa Haití, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader.

La reunión inció pasadas las 6:00 de la tarde y este miércoles tratan lo relativo a las cuatro comisiones que se formarán conformarán la semana próxima.

De su lado, los partidos minoritarios criticaron que el PLD, PRD y FP no acudieran por segunda ocasión al llamado del oficialista para buscar una salida y fortalecer las estrategias de la República Dominicana frente a la crisis económica, de seguridad, política y social de los haitianos en su nación.

Hace varios días, la FP manifestó que no participará en el encuentro con Abinader, porque es el Gobierno a quien le corresponde fijar las políticas del tema. De igual manera opinó Abel Martínez, candidato presidencial del PLD. Lo mismo sicedió con el PRD. El líder de esa organización, Miguel Vargas Maldonado, aseguró que no se trata de «un capricho» no acudir al llamado.

En ese sentido, Vargas Maldonado cree que es a la comunidad internacional que le compete buscar una salida a la situación de la vecina nación.

Se recuerda que el pasado 27 de febrero, en su rendición de cuentas, el primer mandatario que el país debe tener una posición unificada o del más amplio consenso.

“Debe enviar un solo mensaje, a partir de los postulados iniciales de la política exterior: no hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití; los problemas de Haití deben resolverse en Haití, mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida, que no excluya a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los que más deben y pueden, entre los países más desarrollados”, expresó.

En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en ocasión del 179 aniversario de la Independencia Nacional, el jefe de Estado expuso que uno de esos objetivos estratégicos que generan un amplio consenso es el de la construcción de la primera fase de una valla fronteriza.

De la cual, agregó, durante el pasado año 2022 se comenzaron a construir 54 kilómetros, en las zonas de mayor población y que estarán terminados el próximo mes de mayo.

Protección de la integridad de RD a lo largo de su frontera

“Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria, en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación”, aseguró.

En ese sentido, informó, este pasado año se ejecutaron 171,000 deportaciones frente a las 85,000 realizadas en 2021, lo que supone un incremento del 102 %. En el 2019 las deportaciones fueron 67,400 y por poner los datos en perspectiva, en 2011 de 8,636.

El mandatario destacó que por primera vez están sometiendo a la justicia a los traficantes de migrantes y citó como ejemplo de esto, la Operación Frontera, conocida desde la pasada semana con diversos apresamientos y que manifestó, va a continuar sin contemplaciones.