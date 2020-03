PLD, PRM y otros partidos participarían en diálogo convocados por jóvenes protestan en Plaza de la Bandera

Los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y Alianza País, participarán esta noche, a las 7:00, en el diálogo convocado en un hotel de la capital por una representación de los jóvenes que protesta en el Plaza de la Bandera, quienes se retiraron de la reunión de este viernes realizada por el Consejo Económico y Social (CES).

“Nosotros le extendimos a todos la invitación y en ese momento, el PLD nos confirmó su asistencia, al igual que el PRM; también esta noche tendremos a Alianza País y de más partidos políticos; la Fuerza del Pueblo también nos confirmó su asistencia y todos estarán esta noche junto con nosotros… en el verdadero diálogo nacional”, expresó Paloma Rodríguez.

Los jóvenes expresaron sus consideraciones al ser abordado por la prensa tras su salida de la reunión del CES, en la que participan representación del empresariado, sociedad civil, los principales partidos políticos y otros, con el objetivo de buscar salida a la crisis provocada luego de la suspensión de las elecciones municipales.

“Nos retiramos oficialmente de la reunión de la CES, los partidos políticos, el CONEP (Consejo Nacional de la Empresa Privada) y la Sociedad Civil, porque entendemos que ese comité no nos representa, ya que no nos dieron participación, solamente nos dieron la calidad de observadores; no teníamos voz ni voto”, dijo Yamila Portes.

Los jóvenes indicaron que entregaron una comunicación a los integrantes del CES en la reunión de hoy, en la que dieron a conocer su posición ante su rol de observadores, así como sus consideraciones sobre la ausencia de otros actores de la sociedad civil y partidos que a su juicio deberían ser incluidos.