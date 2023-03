Cúpula PLD se reúne tras apresamientos en Operación Calamar; organización guarda silencio

Tras los apresamientos a tres de los miembros de su cúpula entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en los allanamientos de la Operación Calamar, los altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reunieron a puertas cerradas la mañana de este de domingo.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la posición oficial del PLD sobre los apresamientos del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y candidato presidencial, Gonzalo Castillo; el ex ministro Hacienda, Donald Guerrero y el ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

No obstante, el secretario general de la organización, Charles Mariotti, adelantó que por lo pronto la única orden es la de concentrarse en los trabajos a realizar en las direcciones provinciales del partido.

«Las instrucciones son redoblar el trabajo tras la conquista de los objetivos trazados, que es el triunfo en las venideras elecciones, anhelo del pueblo dominicano, cansado ya del alto costo de la vida, de las promesas incumplidas y agobiados por los altos precios de los combustibles», dijo el secretario general del PLD, Charles Mariotti.

Sobre la Operación Calamar

Operación Calamar. Así ha denominado el Ministerio Público la más reciente operación que desarrolla la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y en la que figuran como imputados José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.

Se recuerda que el Ministerio Público acusa al grupo de exfuncionarios de la gestión del ex presidente de la República, Danilo Medina, de manera preliminar, de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.