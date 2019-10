PLD tendrá a Temo Montás de presidente interino

El Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezado por el presidente Danilo Medina, aceptó anoche la renuncia del expresidente Leonel Fernández, y acordó presentar ante el Comité Central (CC) a Juan Temístocles Montás para que ocupe esas funciones de manera interina.

También fue convocado para el lunes a las 4:00 de la tarde el CC, donde además de ratificar a Montás, serán completadas las vacantes de siete miembros del CP, seis renunciantes y un fallecido, de 13 secretarios y de decenas de integrantes de otros organismos. La reunión será en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD.

Acepta renuncias. De igual forma, el CP aceptó todas las renuncias presentadas por escrito ante la secretaría general o dadas a conocer a través de medios de comunicación y redes sociales.

Los miembros del CP renunciantes son Fernández, Rafael Alburquerque, Bautista Rojas Gómez, Franklin Almeyda y Radhamés Jiménez, para apoyar a Fernández. José Joaquín Bido Medina lo hizo por problemas de salud y será miembro ad vitam; Juan de los Santos falleció.

Puntos a tratar. Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, informó que en la reunión conocerán tres puntos: el primero para ratificar a Montás como presidente interino, segundo para conocer las siete vacantes del CP y en tercer lugar solicitar un mandato para completar los titulares de 13 secretarias vacantes.

El CP también acordó designar una comisión integrada por Montás, Rubén Bichara, Miriam Cabral, Francisco Javier García y Ramón Ventura Camejo, para formular un plan de acción inmediata que deberá ser presentado el martes durante el próximo encuentro del máximo organismo de dirección.

Apertura. Pared Pérez informó, además, que el CP acordó autorizar a la Secretaría de Organización a dar apertura al padrón electoral para las nuevas inscripciones.

Afirmó que no hay ningún nombre de compañeros ponderados, ya que decidieron dejar en libertad al CC para que cada quien presente sus propuestas.

Margarita no fue

La reunión inició pasadas las 5:00 de la tarde con la asistencia de 24 miembros. Cuatro, incluida la vicepresidenta Margarita Cedeño, presentaron excusas, además Alejandrina Germán, José Tomás Pérez y César Pina Toribio.

Abel no renunciará

Pared Pérez dijo que Abel Martínez, candidato reelecto a la alcaldía de Santiago, manifestó que no dejará esa organización política. El secretario general expuso que están inmersos de inmediato en la recomposición de sus fuerzas. El senador Julio César Valentín y Rafael Méndez representarán al PLD ante la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, luego de la renuncia de su presidente, Manolo Pichardo.