PLD y corrupción.- En la medida en que se van conociendo los detalles del acuerdo firmado con el Ministerio Público por Maxi Gerardo Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, se entiende mejor porqué ha caído tan mal entre los peledeístas, sobre todo los que no tienen velas en ese entierro, que temen sea también el entierro de lo que queda del PLD y que arrastre a la fosa sus legítimas aspiraciones presidenciales. A menos que decidan recoger sus motetes y seguir la ruta que ya han seguido otros compañeros hacia la Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández, donde por llegar tarde a la fiesta solo podrían ser platos de segunda mesa.

Según ese acuerdo, donde el órgano acusador asegura que Montilla aprovechó su cercanía familiar con Medina para conformar una estructura de corrupción en las EDES, este se comprometió a testificar contra otros implicados en la presunta estafa en perjuicio de las distribuidoras eléctricas, entre los que figuran, además de su hermano Alexis, otros tres cuñados del exmandatario. Eso significa que por ahí viene zumbando otra querella contra exfuncionarios peledeístas, lo que volverá a poner la mega corrupción de sus gobiernos bajo el escrutinio público.

Y como las desgracias, como dicen por ahí, nunca vienen solas, una auditoría de la Cámara de Cuentas a la termoeléctrica Punta Catalina durante el periodo 2013-2021 reveló, entre otras irregularidades, que se pagaron RD$21,000 millones a contratistas sin ningún soporte ni evidencias documentales, razón por la cual no se pudo validar el 14% del total registrado en la cuenta de construcción en proceso por falta de documentación justificativa. Eso es muchísimo dinero por el que alguien tendría que responder, por lo que ese caso podría, si el Ministerio Público así lo determina, terminar también en los tribunales. Y esa sería otra mala noticia para los peledeístas presidenciables, ya que mientras se esté hablando de corrupción a esos niveles no habrá forma de que el PLD pueda levantar cabeza.