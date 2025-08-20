PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

En las elecciones de 2024, muchos aspirantes del PLD y la FP a posiciones legislativas y municipales querían una alianza entre ambos partidos.

Su deseo era entendible: unidos obtendrían más votos que si cada partido concurría con candidatura propia. De tanto pujar, lograron una alianza parcial (la alianza “rara”, según Danilo Medina).

Como dije en aquel entonces, el asunto era más complejo que una alianza porque el PLD y la FP son contrincantes, aunque compartan una historia política.

La ruptura de octubre 2019 los enfrentó y desde entonces su juego político es de suma cero: lo que gana uno lo pierde el otro.

Puede leer: ¿Hacia dónde va el PRM?

Conocemos los resultados de 2024: el PLD y la FP perdieron la mayoría de las posiciones legislativas y municipales, fueran o no en alianza. Y apostar a una segunda vuelta en el nivel presidencial fue una quimera por razones que expliqué en su momento.

De la alianza PLD-FP, el principal beneficiario fue la FP. Félix Bautista reafirmó su poder en San Juan de la Maguana y, con votantes también del PRM, Omar Fernández ganó la senaduría del Distrito Nacional. Ambos son figuras sólidas de la FP, a diferencia de funcionarios electos en posiciones menores que se pasan con facilidad de un partido a otro.

Leonel Fernández, presidente del país en tres ocasiones, estuvo siempre posicionado para obtener el segundo lugar en el 2024 y terminó arrastrando más votos de la base peledeísta que Abel Martínez. Pero la sumatoria entre ambos de 39.2% (28.9% Leonel y 10.3% Abel) fue muy distante del porcentaje que necesitaban para forzar una segunda vuelta.

Hacia futuro, las piedras en el camino para el PLD son inmensas. Una de las principales es que muchos dirigentes peledeístas, acostumbrados a los beneficios del poder, estarán siempre husmeando a ver dónde encuentran un terreno más fértil para acortar el regreso al poder. La semana pasada salió otro grupito. Eso dificulta la cohesión partidaria.

Además, el PLD necesitará tiempo para reposicionarse y encontrar una figura presidenciable potente que lo ayude a salir del hoyo en que se encuentra (si es que sale, ni el PRSC ni el PRD salieron).

Esa tarea se complica con un Leonel Fernández que necesita atraer con rapidez dirigentes y votantes del PLD (va contra el reloj biológico), ya que, el crecimiento de la FP está íntimamente ligado al declive del PLD. Tienen una base electoral común, dividida, y no están actualmente en una etapa de crecimiento externo porque la principal maquinaria electoral que controla el Estado dominicano es el PRM.

A diferencia de la división del PRD que generó rápidamente su alternativa (el PRM), la lucha entre el PLD y la FP es de más largo alcance, para perjuicio de ambos.

Hasta ahora, el PLD ha logrado mantener la mayor parte de su alta dirigencia. Retenerlos será un mayor reto si no surge una figura presidenciable que ilusione y aglutine al partido y al peledeísmo.

La FP tiene a Leonel Fernández, aspirante eterno, y eventualmente a su hijo, el heredero. El PLD, por el contrario, tiene que forjar nuevos liderazgos.