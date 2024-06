PMA se esfuerza en lucha contra el hambre en Haití

Haití ha experimentado un aumento constante del hambre, y la prevalencia de la inseguridad alimentaria aguda pasó del 35 % en 2019 a casi el 50 % en 2024

Puerto Príncipe

En la Cocina Central del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la capital de Haití decenas de personas trabajan a contrarreloj para combatir el hambre- unas cortan víveres, otras cocinan en enormes ollas, algunas cargan bandejas en vehículos para entregarlas en los campamentos donde miles de familias esperan ese plato de comida, a veces el único del día.

Uno de esos albergues es el Colegio Isidor Jean Louis, en el centro de Puerto Príncipe, que acoge a 600 personas refugiadas desde hace meses tras abandonar sus hogares debido a la violencia de las bandas armadas. Allí EFE acompaña al PMA.

Una de las alojadas en ese albergue es Elva Senfró, de 85 años. Está allí desde hace meses después de huir del barrio de la mano de su hijo en medio de un cruel ataque de las pandillas.

“La pandilla estaba atacando el barrio, quemando las casas, y mi hijo me sacó corriendo del lugar y me trajo a la escuela, donde vivo desde hace 5 meses ….Quisiera comer algo todos los días, pero no es así, sólo es posible cuando me traen algo”, relata a EFE esta anciana.

El hambre aumenta

En Haití, cerca de 5 millones de personas (casi la mitad de la población) se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda y, de ellas, 1.64 millones afrontan niveles de “emergencia”, de acuerdo con los datos que maneja el PMA. Son las tasas más altas desde el terremoto de 2010, que causó unas 300,000 muertes.

En los últimos años, Haití ha experimentado un aumento constante del hambre, y la prevalencia de la inseguridad alimentaria aguda pasó del 35 % en 2019 a casi el 50 % en 2024.

Algo en lo que insiste en declaraciones a EFE el director del PMA en Haití, Jean-Martin Bauer- “Hay 5 millones de personas que tienen dificultad para conseguir comida. Es gente que no sabe qué va a comer mañana, que no tiene dinero para saber si va a comer al día siguiente».

