PN apresa hombre acusado de varios hechos y un homicidio

Santiago.- Un hombre a quien la Policía vincula a múltiples hechos violentos ocurridos, incluyendo el homicidio de un extranjero y causar heridas de bala a varias personas más, fue apresado en una labor de localización por parte de la uniformada.

Beny Junior García, alias “Cacu”, tiene en su contra múltiples órdenes de arresto pendientes por delitos cometidos entre los meses de mayo y septiembre del presente año, en los sectores Cristo Rey de Pekín y La Herradura.

Entre los casos que se le imputan figura el ataque a dos hombres con arma de fuego, ocurrido el 28 de septiembre de 2025 en la calle Santa Rosa, sector Cristo Rey de Pekín. Las víctimas fueron sorprendidas mientras estaban sentadas frente a una vivienda, cuando el agresor, a bordo de una motocicleta, les disparó en múltiples ocasiones sin mediar palabras, motivado por viejas rencillas personales.

Otro hecho se registró el 21 de mayo de 2025 en el sector Nuevo Amanecer, La Herradura, donde agredió a un adulto mayor durante una riña relacionada con una supuesta deuda. En esa ocasión, “Cacu” irrumpió armado en una vivienda y disparó al suelo, impactando indirectamente en el pie derecho al afectado.

Asimismo, la Policía dijo que el hoy detenido era buscado por un tercer hecho ocurrido el 28 de julio de 2025 en la calle Pedro Infante del sector Pekín, donde realizó disparos al aire en la vía pública, provocando la herida de un transeúnte. El hecho generó gran alarma.

Al ser depurado en el Sistema Policial, Cacú figura con dos registros previos, ambos del 6 de septiembre de 2022, por homicidio de un ciudadano haitiano en Pekín, por el cual tiene una condena pendiente de 20 años y violación a la Ley de Armas.