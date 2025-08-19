Poder Ejecutibo extradita mediante decretos a cuatro dominicanos hacia EE.UU.

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo dispuso mediante los decretos 462-25, 463-25,464-25 y el 465-25 la extradición a los Estados Unidos de cuatro personas a los cuales se les imputa la comisión de diferentes delitos, arrestados mediante la operación Discovery 3.0.

Los extraditados responden a los nombres de Ricardo Cruz Ortiz, Stalin Alexander Valdez de los Santos, Yenssy Darines Cruz Ortiz y André Ramírez o Andrés Ramírez o Luis Ernesto Pérez Dipegal.

Operación Discovery 3.0

Más temprano, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia mantuvo en prisión a cuatro dominicanos arrestados en la medio de la Operación Discovery 3.0 y que aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, en donde enfrentan cargos por los delitos cometidos como parte de una estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García, Oscar Castaño García o Castaño), Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello) aceptaron ante el tribunal su extradición a los Estados Unidos en la audiencia de este martes.

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago, y se está a la espera de que fije la fecha para conocer el fondo del proceso.

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “Estafa de los abuelos”. La estructura utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de avanzada edad.