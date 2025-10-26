Poder Judicial mantiene suspensión de labores presenciales en Barahona este lunes

  • Julio Gómez
Poder Judicial mantiene suspensión de labores presenciales en Barahona este lunes

El Poder Judicial informó que este lunes 27 de octubre se mantendrán suspendidas las labores jurisdiccionales y administrativas en los tribunales del Departamento Judicial de Barahona, debido a que la provincia continúa bajo alerta roja por el paso del huracán Melissa.

En el resto del país, los servicios judiciales se ofrecerán de manera presencial y virtual, conforme a la planificación establecida.

En el caso de Barahona, no se celebrarán audiencias presenciales ni virtuales, aunque se mantendrá el acceso continuo para trámites y consultas a través del portal de Acceso Digital. Las audiencias suspendidas serán reprogramadas por los tribunales, según las reglas procesales de cada materia.

Las Oficinas de Atención Permanente y sus respectivas áreas de apoyo continuarán operando para atender asuntos de su competencia y tramitar cualquier urgencia ante el tribunal correspondiente.

La disposición emitida por el Consejo del Poder Judicial también aplica para los servicios del Registro Inmobiliario en la zona afectada.

Julio Gómez

Julio Gómez

Publicaciones Relacionadas

Poder Judicial mantiene suspensión de labores presenciales en Barahona este lunes
Poder Judicial mantiene suspensión de labores presenciales en Barahona este lunes
26 octubre, 2025
Presidente Abinader supervisa niveles de presas por lluvias de Melissa
Presidente Abinader supervisa niveles de presas por lluvias de Melissa
26 octubre, 2025
COE informa acumulados de lluvia por Melissa superan los 400 mm en varias provincias
COE informa acumulados de lluvia por Melissa superan los 400 mm en varias provincias
26 octubre, 2025
UNICEF advierte riesgo para 1,6 millones de niños y niñas por avance de Melissa
UNICEF advierte riesgo para 1,6 millones de niños y niñas por avance de Melissa
26 octubre, 2025
COE actualiza alertas por Melissa: conoce qué provincias están en rojo, amarillo y verde
COE actualiza alertas por Melissa: conoce qué provincias están en rojo, amarillo y verde
26 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Presidente Ecuador dice trataron de envenenarlo

Presidente Ecuador dice trataron de envenenarlo

Romeo, Rubby Pérez y Aventura ganan Billboard

Romeo, Rubby Pérez y Aventura ganan Billboard

Ictus: ¿ACV?

Ictus: ¿ACV?

Chequeos gratis: centros médicos unidos en la prevención cáncer de mama

Chequeos gratis: centros médicos unidos en la prevención cáncer de mama

Portaaviones de EEUU “vigilará” Sudamérica

Portaaviones de EEUU “vigilará” Sudamérica

¿Quiénes son Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones, sospechosos del caso de apuestas?

¿Quiénes son Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones, sospechosos del caso de apuestas?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo