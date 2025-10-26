Poder Judicial mantiene suspensión de labores presenciales en Barahona este lunes

El Poder Judicial informó que este lunes 27 de octubre se mantendrán suspendidas las labores jurisdiccionales y administrativas en los tribunales del Departamento Judicial de Barahona, debido a que la provincia continúa bajo alerta roja por el paso del huracán Melissa.

En el resto del país, los servicios judiciales se ofrecerán de manera presencial y virtual, conforme a la planificación establecida.

En el caso de Barahona, no se celebrarán audiencias presenciales ni virtuales, aunque se mantendrá el acceso continuo para trámites y consultas a través del portal de Acceso Digital. Las audiencias suspendidas serán reprogramadas por los tribunales, según las reglas procesales de cada materia.

Las Oficinas de Atención Permanente y sus respectivas áreas de apoyo continuarán operando para atender asuntos de su competencia y tramitar cualquier urgencia ante el tribunal correspondiente.

La disposición emitida por el Consejo del Poder Judicial también aplica para los servicios del Registro Inmobiliario en la zona afectada.