Poderoso huracán Erin ahora categoría 3 se encuentra a 290 km de Punta Cana

El más reciente boletín emitido a las 7:00 de la mañana por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el huracán Erin, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, fue localizado cerca de la latitud 20.7 norte y longitud 66.6 oeste, a unos 260 kilómetros al norte/noreste de San Juan, Puerto Rico y a 290 kilómetros al noreste de Punta Cana.

El fenómeno se desplaza hacia el oeste/noroeste a unos 22 km/h, con una ligera disminución de su velocidad de traslación prevista para el transcurso de este domingo.

Según el reporte, los vientos máximos sostenido de Erin alcanzan los 205 km/h con ráfagas superiores, mientras que los vientos con fuerza de huracán se extienden a unos 35 km desde su centro y los de tormenta tropical abarcan hasta 335 km.

Agrega que la presión mínima central del sistema es de 940 milibares, lo que lo mantiene como un ciclón intenso y peligroso para las zonas de su radio de acción.

De continuar su trayectoria, Erin estaría colocándose en horas de la tarde a unos 300 kilómetros al noreste de Punta Cana, provocando condiciones marítimas cada vez más deterioradas en la costa atlántica, con oleaje anormal y rompientes que podrían superar los 10 pies de altura.

Los modelos de precipitación estiman acumulados de entre 60 y 80 milímetros de lluvias en las próximas 24 a 48 horas, pudiendo ser superiores en algunos puntos del territorio nacional.

Las alertas en República Dominicana

EL Centro de Operaciones de Emergencias mantiene a 08 provincias en alerta amarilla y mantiene 02 y al Distrito Nacional en verde, debido a que el poderoso huracán Erin.

Recomendación

Las autoridades recomiendan que las embarcaciones permanezcan en puerto y que los residentes en zonas bajas de la costa atlántica se mantengan atentos ante la posibilidad de inundaciones costeras durante la jornada de hoy.

Informe del tiempo para hoy

Actualmente están llegando bandas nubosas del huracán Erin a nuestro territorio, produciendo aguaceros locales, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleaje peligroso, sobre provincias del Atlántico Norte del país, como en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

«Estas condiciones a medida que este sistema se mueva hacia el oeste/noroeste se extenderán especialmente hacia Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, entre otras», dijo el Indomet.