Poderoso huracán Erin alcanza categoría 5

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este sábado que el huracán Erin se ha intensificado hasta convertirse en un fenómeno poderoso y catastrófico, alcanzando la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

Ceballos detalló que Erin mantiene vientos máximos sostenidos de 255 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste a 28 km/h y se espera que mantenga esta trayectoria durante el fin de semana, con una ligera disminución de su velocidad de traslación.

De acuerdo con el boletín más reciente del Indomet, las 11:00 a. m., el centro del huracán Erín fue localizado cerca de la latitud 19.7 norte y longitud 62.8 oeste, a unos 170 km al norte de Anguila.

En su reporte meteorológico de las 6:00 de la mañana, el organismo había informado que se espera para hoy nublados que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones, iniciando en provincias como: La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, y El Gran Santo Domingo.

Precisó que a medida que este sistema continúe moviéndose hacia el oeste/noroeste al noreste de nuestro territorio, estas condiciones continuarán sobre estas áreas, y también estarán desplazándose hacia otras provincias durante horas de la tarde y la noche, como son: San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Elías, Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, Azua y San Juan.

El COE

El Centro de Operaciones de Emergencias declaró ayer en alerta verde a las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Montecristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

Se espera que las 12:00 haga una actualización debido a intensificación de Erin.

