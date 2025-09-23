¿Podrá Mike Trout llegar a los 500 jonrones?

El veterano astro de los Angels de Los Ángeles, Mike Trout, conectó el sábado su jonrón número 400. Le tomó un tiempo, ya que estuvo estancado en 398 durante más de un mes, pero finalmente lo logró.

Trout es apenas el 59.º jugador en la historia de la MLB en alcanzar los 400 jonrones. Un puñado de jardineros del Salón de la Fama se quedaron cortos, como Al Kaline (399), Harold Baines (384), Larry Walker (383) y Jim Rice (382).

En cuanto a los jardineros centrales, Trout se convierte en el octavo en llegar a 400 jonrones después de Willie Mays (660), Ken Griffey Jr. (630), Mickey Mantle (536), Andre Dawson (438), Carlos Beltrán (435), Andruw Jones (434) y Duke Snider (407).

La barrera de los 500 jonrones ha sido durante mucho tiempo la más grande entre los mejores toleteros de la historia del béisbol.

Mike Trout y su carrera a los 500

Tuvo un comienzo espectacular y se sintió como una buena apuesta por un tiempo. En su temporada a los 27 años, Trout ya había conectado 285 jonrones, con un promedio de 35 al año entre 2012 y 2019.

Antes del jonrón histórico de Trout el sábado, solo otros cuatro tenían más de 400 jonrones y más de 200 robos en su campaña a los 33 años (Trout tiene 214 robos): Willie Mays, Sammy Sosa, Barry Bonds y Alex Rodríguez.

Obviamente, ha bajado su ritmo en los últimos años, principalmente debido a lesiones. Aun así, el mayor indicador de futuras lesiones una vez que un jugador se acerca a los 35 años son las lesiones pasadas. Trout solo jugó 36 partidos en 2021, 119 en 2022, 82 en 2023 y 29 la temporada pasada.

Mike Trout demostró mucho poder antes de su lesión ósea, conectando nueve jonrones en sus primeros 29 juegos, pero desde su regreso, se ha embasado a buen ritmo, a pesar de que sus números de poder han disminuido. Su promedio de bateo este año es de .229/.358/.414, lo que representa un cambio con respecto a su promedio de bateo de por vida de .294/.407/.569.

Trout tiene 34 años y le quedan cinco años de contrato con los Angels. Si no conectara un solo jonrón en lo que resta de la temporada y se retirara inmediatamente después de que expire su contrato, necesitaría promediar exactamente 20 jonrones por temporada durante el resto de su contrato para llegar a 500.