¿Podría haber división en el danilismo por la cantidad de candidatos “sangre nueva”?

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, descartó hoy la posibilidad de que haya un fraccionamiento entre los seguidores del presidente Danilo Medina, ante la importante cantidad de precandidatos que han sido también funcionarios del Gobierno.

“Estamos unificados e iremos unificados. Iremos unificados a las primarias que se van a celebrar el 6 de octubre”, expresó Peralta, considerado uno de los hombres más cercano al jefe del Estado.

Preguntado sobre el respaldo que le dieron un conjunto de senadores al aspirante presidencial Reinaldo Pared Pérez, así como la posibilidad de una división del danilismo por el anuncio del ministro Gonzalo Castillo, de que daría a conocer su posición el lunes sobre sus aspiraciones, Peralta insistió que no habrá división.

“No, no, el danilismo no se va a dividir no, al contrario, el danilismo está más fuerte que nunca y vamos a ir unido a las primarias y vamos a ganar las primarias en los niveles legislativos, en los niveles municipales y en los niveles presidenciales, que no le quepa la menor duda”, enfatizó.

En su discurso del pasado lunes, el presidente Medina anunció que no optaría por un nuevo período presidencial de cara a las elecciones del 2020, y que alentaría como lo había hecho el surgimiento de nuevos líderes que inyecten “sangre nueva” a la organización.

Esta expresión fue interpretada como una forma de Medina de establecer distancia con el ex presidente y aspirante presidencial Leonel Fernández y el grupo que lidera en el PLD.

Además de Pared Pérez, también se le denomina “sangre nueva” a los aspirantes Carlos Amarante Baret, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Radhamés Segura y Temístocles Montás. Otros que se podría incluir es Gonzalo Castillo.