«Podría matar a mi ex»: la nueva dedicación de Shakira a Piqué

Los que pensaron que por Shakira estar soltera no saldría a relucir este Día de San Valentín, se equivocaron. Y es que la artista compartió un video en sus redes sociales que tanto por lo que canta como por la forma en que está vestida, encendió las especulaciones de los fanáticos, quiénes inmediatamente pensaron en Gerard Piqué.

En el video, la intérprete de «Waka Waka» aparece limpiando el suelo de la cocina a ritmo de I might kill my ex, canción de SZA que se traduce al castellano como Mataría a mi ex.

El estribillo de la canción que sonó fue: «I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here?» (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?).

El video es probablemente tanto una indirecta para Piqué como para su novia, y aunque esto es solamente cantando una canción, los fanáticos no evitaron demostrar el miedo que sintieron, ya que tanto por la ropa de color negro, como por la mirada que tiene al mirar la cámara, se podría calificar como un video «aterrador».

El vídeo, que cuenta con miles de ‘me gusta’ y reproducciones, ha salido pocas horas después de que el exfutbolista hablase de ella en una entrevista, asegurando que, probablemente, Shakira sea la persona de su círculo que más seguidores tiene.

Desde que lanzara su anunciara sus nuevas canciones tras la ruptura con Gerard Piqué, y especialmente después de la publicación del tema Music Sessions #53 junto con Bizarrap, Shakira no ha parado de compartir mensajes contra su expareja a través de Internet.

Shakira Gerard Piqué Clara Chía

A continuación el video subtitulado