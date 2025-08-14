Polémica en Ibiza: restaurante cobra por gancho para bolsos sin previo aviso

Una organización de consumidores española ha denunciado ante las autoridades a un restaurante de la turística isla de Ibiza (Baleares, Mediterráneo) por incluir en la cuenta el cobro de 12 euros por facilitar un gancho para colgar los bolsos en la mesa, conocido como cuelgabolsos.   Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Consumo de Baleares al establecimiento y ha pedido una sanción.  

La federación que defiende a los consumidores ha explicado este jueves en un comunicado el caso de una usuaria a la que le quisieron cobrar por el utensilio después de que la camarera le insistiera en que lo utilizara “sin avisarle de que tenía un coste».   Esta usuaria ha denunciado a través de la red social X que el restaurante le “coló” en la cuenta un importe adicional en concepto de ‘gancho bolsa’.

 La mujer, como recoge la nota, ha asegurado que aceptó hacer uso del soporte tras la insistencia de la persona que atendió su mesa- “La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos».

Ante las numerosas reacciones que ha suscitado este caso, desde el restaurante han justificado que empezaron a cobrar por el soporte “después de que, por descuido, muchos clientes se llevaran el gancho pensando que era gratis».   Desde el local también han argumentado que el cuelgabolsos “es un servicio opcional».  

El establecimiento también ha apuntado que lo incluye en la cuenta como depósito dado que su importe “siempre se descuenta al pagar, salvo que la persona quiera llevárselo como recuerdo».  

Sin embargo, la organización de consumidores considera que este “descuido” se penaliza con “nada menos” que 12 euros, cuando este gancho cuesta “poco más de un euro».  

Para la federación se trata de una práctica “abusiva” y contraria a la legislación que regula los derechos de los consumidores.   Además, añaden desde Facua, el restaurante no informa a los clientes que este dispositivo “no es un servicio prestado como una atención comercial ni se trata de un obsequio promocional”, ya que incluye el logotipo del restaurante.

 El gancho se cobra junto con el importe de la consumición salvo que el cliente manifieste “expresamente” lo contrario.
 Para poder cobrarlo legalmente, el restaurante debería informar del coste de dicho artículo cuando lo ofrece y dejar en la libertad del consumidor el adquirirlo o no, ya que de lo contrario se puede interpretar que se trata de un obsequio, afirma la entidad

