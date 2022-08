Polémica por “versión cristiana” de musical Hamilton con mensaje anti LGTB

La producción del musical “Hamilton”, uno de los más exitosos de Broadway, está revisando una “versión cristiana” de la obra que se representó recientemente en una iglesia de Texas (EE.UU.) y que ha causado polémica por un mensaje durante su presentación que es considerado anti LGTB.

“La familia de ‘Hamilton’ aboga por la tolerancia, la compasión, la inclusividad y ciertamente los derechos LGBTQ+. Estamos en el proceso de revisar los cambios no autorizados que se hicieron al guion para determinar medidas futuras”, dijeron sus representantes este lunes en una nota.

La iglesia The Door Church de McAllen (Texas) representó el viernes una versión del musical con cambios de guion para incluir referencias a Dios y hacer que Alexander Hamilton, su protagonista, hablara sobre su salvación, de acuerdo con el material compartido por diferentes usuarios en Twitter.

Puede leer: Jon Snow tendrá su propia serie derivada de “Game of Thrones”

Uno de los videos muestra al pastor de la iglesia, que emite después el mensaje más polémico, cuando equipara la homosexualidad con la adicción al alcohol o las drogas al enumerar los “problemas» que pueden ser perdonados por Dios, y esa ha sido la parte que más críticas ha generado en las redes sociales.

“Quizá usted tiene problemas con el alcohol, las drogas, la homosexualidad. Quizás tiene problemas con otras cosas en su vida, sus finanzas, lo que sea. Dios le puede ayudar esta noche. Quiere perdonarle por sus pecados”, dice el pastor.

El escritor Howard Sherman, activista por los derechos de la comunidad teatral, se hizo eco en Twitter y dijo que “las vidas LGTB no son pecaminosas” y “las adicciones no son pecados, sino enfermedades”, arremetiendo además contra la iglesia The Door por “robar material para servir sus propios propósitos».

Después de enterarse de la representación del viernes, la productora de “Hamilton” envió una carta de cese y desistimiento a la iglesia por el uso no autorizado de su propiedad intelectual y le exigió retirar los videos e imágenes de internet, pero posteriormente le dio un permiso “limitado” para repetirla el sábado, pero sin derecho a grabarla en video ni emitirla posteriormente.

“Hamilton no da licencias amateur o profesionales para ninguna producción escénica y no la dio a The Door Church”, declararon los representantes.

Un pastor de alto rango, Román Gutiérrez, dijo al diario Dallas Morning News que la iglesia había conseguido permiso legal de la productora, y negó que la entidad sea anti LGTB.

Aparentemente no es la primera vez que esa iglesia hace “versiones cristianas” de musicales, ya que en 2018 acogió una representación de “La bella y la bestia” con cambios de guion para que los personajes hablaran de Jesús, de acuerdo con el blog especializado OnStage.