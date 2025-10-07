Polémico video de la Casa Blanca: ¿una burla a los demócratas y a los inmigrantes ilegales?

Un video difundido por la Casa Blanca sobre el cierre del Gobierno federal ha desatado una ola de críticas en redes sociales, luego de que muchos usuarios lo interpretaran como una burla hacia los demócratas y los inmigrantes ilegales.

En el material, publicado a través de la cuenta oficial en TikTok, se observa una lluvia de sombreros de charros mexicanos cayendo sobre el Capitolio de Estados Unidos, al ritmo de la popular canción “Danza Kuduro”, interpretada por el puertorriqueño Don Omar.

Además, el audiovisual incluye el mensaje: «No hay nada mejor que los demócratas cerrando el gobierno para proteger la atención médica de inmigrantes ilegales criminales», una frase que ha sido señalada como una muestra de racismo y estereotipos hacia los latinos.

«La cuenta de la Casa Blanca en TikTok publicó un video sobre el cierre del gobierno, con parte del tema de “Danza Kuduro” de @DONOMAR y una lluvia de sombreros mexicanos, lo que se considera una muestra de racismo y estereotipos hacia los latinos», escribió el comunicador puertorriqueño Jorge Pabón (Molusco).

Sobre el cierre del Gobierno

Las propuestas de los demócratas y republicanos para encontrar un financiamiento provisional fracasaron nuevamente este lunes, dejando vigente el cierre del Gobierno federal que afecta a más de 1,3 millones de trabajadores de distintas agencias estatales.

Con una votación de 52 a favor y 42 en contra, el proyecto republicano para dar salida al cierre de Gobierno volvió a fracasar, al igual que lo hizo la propuesta demócrata minutos antes, ya que ninguno consiguió los 60 votos requeridos.

Esta es la quinta votación fallida; los republicanos votaron en contra de aceptar la propuesta de sus opositores, que intentan que la financiación se centre en prorrogar el subsidio de atención médica Obamacare, que vence este año, programa que la Administración del presidente Donald Trump ha acusado, sin pruebas, de beneficiar a migrantes indocumentados.

La propuesta republicana encontró el apoyo nuevamente de los senadores demócratas Catherine Cortez Masto y John Fetterman, así como del senador independiente Angus King, pero no fue suficiente para acercarse a los 60 votos requeridos.

El republicano Rand Paul fue el único de la mayoría que decidió votar en contra.

Después de esta votación fallida, el cierre de Gobierno federal se ampliará un día más, manteniendo suspendidos de sus puestos de trabajo a más de 700.000 empleados de diversas agencias gubernamentales y otros 700.000 que siguen laborando sin salario.

Por su parte, Trump dijo en la Casa Blanca que podrían suceder «cosas buenas», en referencia a una posible negociación para el financiamiento de la asistencia médica en el país para poner fin al cierre.

Sin embargo, los representantes demócratas aseguraron que hasta el momento no existen negociaciones formales con la Casa Blanca pero que están dispuestos a sentarse en la mesa.

El cierre, si se prolonga, podría ser aprovechado para el despido de empleados que no sean considerados esenciales, según la orden girada por la Administración hacia las diversas agencias la semana pasada.

El Departamento del Tesoro advirtió este lunes que la ausencia de controladores aéreos en sus puestos de trabajo comenzó a dar problemas esta semana y temen que más trabajadores se reporten como enfermos, afectando la fluidez de vuelos en el país.

Con información de EFE