La Policía británica rastreó este viernes con unidades especializadas los alrededores del castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres, ante la visita de Estado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará la próxima semana al Reino Unido.

Agentes de la Unidad de Búsquedas inspeccionaron bolardos, papeleras y alcantarillas en las inmediaciones de la residencia real, apoyados por perros adiestrados, como parte del dispositivo preventivo de seguridad.

Los trabajos se mantendrán hasta el final de la estancia presidencial, según informó un portavoz policial.

Trump y su esposa, Melania, llegarán al Reino Unido el martes por la noche y permanecerán en el país los días 17 y 18 de septiembre, invitados por los reyes Carlos III y Camila, en la que será su segunda visita de Estado tras la efectuada en 2019.

La pareja se alojará en Windsor, donde participará en una recepción ceremonial con la familia real, visitará la capilla de San Jorge y asistirá a un banquete de Estado, antes de que el presidente se desplace a Chequers, la residencia campestre del primer ministro británico situada a unos 60 kilómetros de la capital, para reunirse con Keir Starmer.

Durante la visita, en la que se prevén protestas tanto en Windsor como en Londres, se desplegará un amplio dispositivo policial que incluirá drones de vigilancia aérea, indicaron las fuerzas del orden.

Policía británica peina los terrenos del castillo de Windsor ante la visita de Donald Trump
