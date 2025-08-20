El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) investiga la muerte de Lahione Soto, un dominicano indocumentado de 30 años, quien el pasado domingo fue abatido supuestamente por un oficial fuera de servicio.

Se trata de Lahoine Soto, quien falleció durante un robo en motocicleta. Según una publicación del periódico The New York Post, el criollo tenía una orden de deportación en su contra cuando fue arrestado por robo en mayo de este año, pero aún así fue dejado en libertad.

Lahoine Soto, de 30 años, había sido atrapado cruzando ilegalmente la frontera de Estados Unidos hacia Texas en junio de 2024, pero fue liberado en espera de una audiencia de inmigración en enero bajo las políticas de la administración Biden, según fuentes y registros del citado medio.

Luego faltó a su audiencia en el tribunal de inmigración y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le impuso una orden de deportación, dijeron fuentes y documentos.