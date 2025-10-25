Policía detiene a Kiko El Crazy por desorden público en Los Mina

La Policía Nacional detuvo al artista urbano José Alberto Rojas Peralta, conocido como “Kiko El Crazy”, por su presunta participación en un incidente de alteración del orden público ocurrido en la calle 14 del sector Los Mina, en el marco del operativo “Garantía de Paz 2.0”.

El hecho se registró alrededor de las 3:00 a. m. de este sábado, cuando agentes policiales detectaron una aglomeración considerable de personas, incluyendo menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública. Según el informe preliminar, la concentración fue convocada por el artista con el supuesto objetivo de grabar un video musical, sin contar con los permisos correspondientes ni respetar las restricciones vigentes por la Tormenta Tropical Melissa.

Durante la intervención, algunos presentes reaccionaron de forma violenta, lanzando botellas y piedras contra la patrulla, lo que puso en riesgo la integridad de los agentes y provocó una grave alteración del orden.

“El accionar del ciudadano es reincidente y violatorio a las disposiciones emitidas por el Gobierno y el COE”, señala el comunicado oficial.

El detenido fue trasladado a la dotación policial del ensanche Felicidad, bajo la supervisión del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes. Las autoridades recordaron que el mismo artista ya había protagonizado un evento similar el pasado 23 de octubre, también en Los Mina.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las medidas preventivas durante la emergencia climática, exhortando a la población a actuar con prudencia y responsabilidad.

El operativo “Garantía de Paz 2.0”