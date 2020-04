Policía encuentra 18 cadáveres en asilo Nueva Jersey

Una cantidad extraordinaria de muertes relacionadas con el nuevo coronavirus parece haber asolado un asilo de ancianos del norte de Nueva Jersey en el que la policía encontró 18 cadáveres en lo que el gobernador llamó una “morgue improvisada” en dos días consecutivos a principios de esta semana. La policía recibió un aviso anónimo de que un cuerpo estaba siendo almacenado en la residencia, informó el jueves Eric Danielson, jefe policial de Andover Township, Nueva Jersey.

Danielson detalló que cuando llegaron los agentes, el cadáver no estaba donde se les había indicado que estaría —pero hallaron 13 cuerpos en el lugar. El lunes por la noche los trasladaron a un hospital en un camión refrigerado.

El diario The New Jersey Herald fue el primero en reportar el hallazgo de los cadáveres, que ocurrió después del descubrimiento de cinco cuerpos en el asilo el domingo tras las quejas que personal y familiares de ancianos hicieron a las autoridades. Los restos encontrados en el lugar se encuentran entre las 68 muertes vinculadas al hogar para adultos mayores, incluyendo residentes y dos enfermeros, reportó The New York Times citando a Danielson, a otros agentes y registros del condado entregados a un funcionario federal. Por lo menos 26 de esos fallecimientos fueron confirmados por pruebas de laboratorio como relacionados a coronavirus, publicó el diario.

El hogar de ancianos tenía suficiente personal, pero un número inusual de decesos durante el fin de semana había agotado los recursos del lugar, afirmó uno de los propietarios del asilo en un correo electrónico el jueves. El área usada para albergar los restos de un residente tiene una capacidad de 4 personas.