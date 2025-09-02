Policía Nacional dice intervino «actividad ilícita» en Ciudad Colonial

Actuación, amparada en orden de allanamiento, se materializó el pasado 29 de agosto.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), en coordinación con la Dirección de la Policía Preventiva, la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) y el Ministerio Público, ejecutó un operativo en un apartamento de la Ciudad Colonial, donde se desarrollaba una actividad que según la entidad era de carácter ilegal que había sido promocionada en plataformas digitales.

El allanamiento se efectuó en cumplimiento de la orden judicial No. 2025-AJ0058023, emitida por las autoridades competentes a solicitud del procurador fiscal del Distrito Nacional, en un inmueble ubicado en la calle Las Mercedes casi esquina Espaillat.

Durante la intervención fueron detenidas 14 personas, incluyendo al principal organizador, residente en el sector de Herrera, quien utilizaba medios digitales para promover el evento.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el cual dispuso la puesta en libertad de los 14 participantes. En cuanto al organizador, se le impuso como medida de coerción la presentación periódica ante las autoridades competentes.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reiteran su firme compromiso de velar por el respeto a las leyes, el orden público y la seguridad ciudadana, advirtiendo que este tipo de actividades clandestinas constituyen un riesgo para la convivencia social y la salud de la población.