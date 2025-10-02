Tras robo en el Hospital Marcelino Vélez, esto es lo que dice la Policía Nacional de sus agentes

Coronel Diego Pesqueira, vocero Policía Nacional

El vocero de la Policía Nacional dijo este miércoles que todos los hospitales dominicanos poseen seguridad de manera permanente para salvaguardar la vida de los usuarios que llegan al centro de salud.

La aclaración surge a raíz del reciente asalto ocurrido el pasado martes por Elvis Rafael Jiménez Castillo, de 44 años de edad, quien despojó a una joven de su celular en el interior del Hospital Marcelino Vélez de Herrera en Santo Domingo Oeste.

Y fue arrestado para ser sometido a la acción de la justicia.

“En los hospitales hay un cuerpo de seguridad tanto contratado tanto por Salud Pública y la Policía Nacional también tiene seguridad en la parte externa para los accesos y demás”, manifestó Diego Pesqueira.

Lee más: ¡Despavoridos! Así salieron decenas de pacientes tras atraco en el Hospital Marcelino Vélez

Explicó además que “esto se trató de una persona que ingresó y mediante un descuido hurtó esta propiedad de esta dama”.

Mientras que los pacientes manifestaron sentirse seguros dentro del centro médico pese al reciente suceso.

“No es que la seguridad no esté trabajando, es que lo visitan miles de personas, imagínese usted”, indicó un paciente.

Mismo parecer tiene otro visitante quien resaltó que “el hospital es bastante grande y no podemos tener un agente de seguridad por cada persona y siempre se va a filtrar un malandro”.  

Reconocen la ardua labor de los agentes quienes no te dejan entrar si tienes ropa inadecuada y están muy pendientes de todo.

También leer: ¡Relato estremecedor! Así fue el atraco que vivió una joven en el Hospital Marcelino Vélez

