Santiago.- La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional relanzó el operativo Garantía de Paz 2.0, como parte de las acciones estratégicas para fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de la población en la región.

El acto fue encabezado por el general Juan Bautista Jiménez Reinoso, junto a miembros de la fuerza de tarea conjunta.

Jiménez Reinoso dijo que este relanzamiento se llevó a cabo bajo el estricto cumplimiento de las directrices del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

“El compromiso de la Policía Nacional es claro: proteger y servir. Con este operativo reforzamos nuestra presencia en las calles y reafirmamos nuestro propósito de brindar paz y seguridad a todos los ciudadanos”.

Tras el acto protocolar, las autoridades realizaron un recorrido por distintos sectores de Santiago, como parte del despliegue inicial de esta nueva fase del operativo.