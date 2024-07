La Policía Nacional dio respuesta al asalto perpetrado contra una sucursal de una empresa de envío de remesas ubicada en el municipio de Laguna Salada, provincia Valverde.

En la acción realizada por un equipo de la Dirección Regional de Investigación (DICRIM), un reconocido delincuente cayó abatido, otro resultó detenido y un tercero se encuentra prófugo. En el proceso investigativo en curso se ha detectado la posibilidad de un cuarto integrante de la banda delictiva.

El fallecido es Edwin Cruz Hernández (El Menor), de 22 años; el detenido es Joel de Jesús Rojas (El Flaco), mientras que el prófugo fue identificado como Albori José Ramos Santos.

Joel de Jesús, acusado de perpetuar robo en Banco Vimenca. Dinero incautado del robo. Vehículo en el que transitaba De Jesús Rojas. Motocicleta recuperada.

De acuerdo con el reporte preliminar, tras el asalto acontecido en el establecimiento ubicado en la calle 30 de Marzo, de Laguna Salada, oficiales y agentes investigadores de la DICRIM se trasladaron al lugar al realizar los levantamientos correspondientes, pudiendo colectar evidencias que ayudaron a la identificación de los responsables del delito.

En ese sentido, al detenido se le ocupó una mochila que contenía la suma de RD$51,600.00 y US$ 579.00, producto del asalto.

Al momento de su detención, éste transitaba a bordo de un carro marca Toyota, modelo Corolla CE, placa No. A397610, año 1988, rojo.

Dicho vehículo fue visto a través de imágenes tomadas por las cámaras de seguridad merodeando la sucursal financiera antes y después del asalto.

Más adelante los agentes actuantes localizaron a Cruz Hernández quien se encontraba hospedado en habitación No.12 de una cabaña ubicada en el barrio Duarte del municipio de Navarrete, lugar donde, al notar la presencia policial, atacó a los policías con un arma de fuego, viéndose estos en la obligación de ripostar la agresión ocasionándole las heridas que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas.

Tras el enfrentamiento, al hoy occiso, quien tenía en su contra la orden de arresto No. 02839-2024, le fue ocupada la pistola de marca ilegible, calibre 9mm, serie No. 1252669, que portaba de manera ilegal, un celular, la suma de RD$48,000.00 y US$ 261.00; la pasola marca Suzuki, modelo Adri, negra.

De igual modo, la Policía recuperó la motocicleta marca Tauro, roja, sin placa, la cual fue utilizada durante el asalto.