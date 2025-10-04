Santiago. Más de 1,700 motocicletas han sido retenidas en los últimos 30 días mediante diversos operativos ejecutados en esta ciudad por la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, bajo el mando del general Juan Bautista Jiménez Reinoso.

El reporte policial indica que estas motocicletas fueron ocupadas por diferentes irregularidades de sus propietarios, tales como falta de documentación, participación en carreras clandestinas, alteración de chasis y matrículas, ausencia de placas, entre otras infracciones.

Además, durante los operativos se ocuparon armas de fuego, armas blancas y sustancias controladas en poder de varios motociclistas.

La Policía dijo que, de las motocicletas incautadas, más de 20 han sido devueltas recientemente a sus propietarios, quienes las habían reportado como robadas.

La institución del orden exhorta a todos los dueños de motocicletas a mantener su documentación al día y a circular conforme a lo establecido por la ley, con el fin de evitar contratiempos.