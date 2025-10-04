Policía retiene más de 1,700 motocicletas en Santiago por falta de documentos y carreras clandestinas

Santiago. Más de 1,700 motocicletas han sido retenidas en los últimos 30 días mediante diversos operativos ejecutados en esta ciudad por la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, bajo el mando del general Juan Bautista Jiménez Reinoso.

El reporte policial indica que estas motocicletas fueron ocupadas por diferentes irregularidades de sus propietarios, tales como falta de documentación, participación en carreras clandestinas, alteración de chasis y matrículas, ausencia de placas, entre otras infracciones.

Además, durante los operativos se ocuparon armas de fuego, armas blancas y sustancias controladas en poder de varios motociclistas.

La Policía dijo que, de las motocicletas incautadas, más de 20 han sido devueltas recientemente a sus propietarios, quienes las habían reportado como robadas.

La institución del orden exhorta a todos los dueños de motocicletas a mantener su documentación al día y a circular conforme a lo establecido por la ley, con el fin de evitar contratiempos.

José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

