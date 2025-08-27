Policía revela nuevos detalles sobre caso de la mujer descuartizada en Mao

La Policía Nacional informó este miércoles el apresamiento de un hombre señalado como responsable de quitarle la vida a su hermana, Mildred Estefanía Guerrero Quezada, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado dentro de una cubeta en el baño de su apartamento, ubicado en el sector Los Restauradores, del municipio Mao, provincia Valverde.

Se trata de Juan José Guerrero Quezada, de 38 años, quien habría admitido haber cometido el crimen que ha consternado a la población dominicana, por motivos que aún se encuentran bajo investigación.

«El apresamiento se produjo tras un intenso proceso investigativo técnico forense, análisis de cámaras de videovigilancia y técnicas avanzadas de entrevistas que permitió a los agentes de la Subdirección Regional de Investigación de Mao, obtener el testimonio del detenido y colectar evidencias que van más allá de toda duda razonable durante el proceso de la materialización de este horrendo crimen», se lee en un comunicado.

Asimismo, la uniformada indicó que, durante una reinspección autorizada por el fiscal actuante, en el apartamento de la víctima se encontraron restos humanos ocultos en recipientes y prendas de vestir que confirmaron la brutalidad del hecho.

Agregó que el apresado intentó ocultar el crimen mediante el desmembramiento del cuerpo, utilizando armas blancas que luego lanzó en las inmediaciones de un canal cercano a la cárcel pública de Mao.

«El hombre también confesó haber empeñado pertenencias de la víctima y vendido aves domésticas que eran propiedad de la occisa, con el propósito de adquirir sustancias controladas», afirmó.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

