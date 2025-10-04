Los policías vinculados a la muerte de cinco hombres en Santiago habrían justificado el hecho alegando que se trató de la prevención de un supuesto atraco, de acuerdo con el expediente del Ministerio Público.

Una de las declaraciones incluidas en la investigación corresponde a Ramón Emilio, testigo del caso, quien relató que recibió varias llamadas de números desconocidos identificándose como agentes de la Policía Nacional para que se presentara a su negocio, la tienda Tecnopolis, ubicada en la plaza Valerio, donde ocurrió la balacera.

Señaló que, al llegar al negocio, explicó que tuvo que abrir el local evitando los cadáveres tirados en el suelo, «procediendo abrir mi local, entrando conmigo de 6 a 8 policías, manifestándome que ellos acababan de prevenir algo que iba a pasar, específicamente un atraco, usted no sabe de la que se salvó, nosotros necesitamos que nos permita el DVR de su negocio, tomando mi DVR», aseguró el testigo, según se detalla en el expediente.

Contexto del caso

El Ministerio Público arrestó a 11 miembros de la Policía Nacional vinculados con la balacera en la plaza comercial de La Barranquita, ocurrida el 10 de septiembre en Santiago.

Los agentes apresados son Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrían Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos.

También, Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional.

Las víctimas fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, este último fallecido mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez.

El hecho se produjo en la avenida Olímpica, en el sector La Barranquita, donde también resultó herido el cabo Yohandy Encarnación durante el intercambio de disparos

