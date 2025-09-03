Policías y un militar acusados de violación múltiple contra ciudadana haitiana irán a prisión

La Oficina de Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres agentes de la Policía Nacional y un miembro de la Armada, acusados de violar a una mujer de nacionalidad haitiana y despojarla de una considerable suma de dinero en efectivo.

Se trata de la sargento policial Clara Rosa Yoli Gerónimo, y los rasos Ronny Alberto Monzón Sánchez y Edwin Yuriel Mariñez Araujo, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, ubicado en el sector Manoguayabo.

Asimismo, se imputa al marino de la Armada Luis Ángel Taveras Herrera, quien fue enviado a la cárcel del Polvorín, en Villa Mella.

Acusación

De acuerdo con el expediente de solicitud de coerción, el hecho ocurrió el pasado 29 de julio, tras la víctima A.C. ser interceptada por varios de los oficiales cuando se transportaba a bordo de un taxi por la avenida España.

De manera preliminar, el órgano persecutor ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330, 331, 265, 266, 379 y 383 del Código Penal Dominicano.