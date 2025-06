Política de Estado o qué: Un diálogo con el argentino Gus Zdanovich y yo

Antes de entrar al diálogo me gustaría explicar que Gus Zdanovich es un buen amigo de Argentina, una persona muy leída, brillante y artista, pero lo más importante es que Gus Zdanovich es muy sensible a la realidad socio espiritual de Iberoamérica. Mi amigo Gus entiende que los países de América Latina, desde el punto de vista sociopolítico, se parecen y sufren de los mismos males, me identifico con Gus, yo lo diría así, América Latina es hija de una misma madre. Esa es la razón que nos identificamos y por eso sentimos lo mismo, vivimos lo mimo y la realidad económica nos afecta a todos de una manera que genera en nosotros una especie de unidad homogénea. Es bueno decir que Gus es argentino, vive en California pero sigue los artículos del periódico Hoy. Gus entiende que los fenómenos sociales de una media isla son tan similares a los problemas de aquella Argentina y a la de una ingobernable América Latina.

Gus Zdanovich: Samuel, he leído tu artículo y debo decirte que no soy una persona obsesionada con el liderazgo; sin embargo, debo expresarte que si esos líderes que están guiando a la nación son corruptas, la tendencia o lo normal será una conducta asimilada e institucionaliza, formándose así un anti crecimiento en todas las estructuras del Estado y afectando a toda “esa mayoría de la población indefensa”.

Samuel: Gracias amigo Guz por expresar que no tienes una obsesión con el tema del liderazgo, quiero decirte que yo tampoco poseo un trastorno o prolongación en el que se tienen pensamientos desenfrenados y sin control. Gus, creo que tanto tú como yo luchamos con el concepto de líder, nuestra historia nos ha mostrado que somos una sociedad ingobernable, aquella misma cultura que traicionó a Simón Bolívar y a nuestro Juan Pablo Duarte es la misma que opera desde una plataforma más técnica y culta pero con la misma corruptela.

Gus: Apreciado Samuel todavía debemos aprender que el liderazgo en América Latina debe ser “Primus inter pares”, aquella expresión latina que explica ser primero entre iguales. En América Latina ese término y esa práctica no ha germinado y nos hemos quedado estancado, enanos e involucionando en el contexto de la la praxis. La teoría y los talleres para aumentar la democracia abundan pero la dignidad de los llamados líderes es cuestionable.

Samuel: Realmente es una pobreza continua, se ha perpetuado el mal que nos ha dominado por tantos años. América Latina necesita líderes con dignidad y con un corazón quijotesco, desinteresado en amontonar bienes para lucrarse y obtener poder para manipular y alimentar su propio ego insaciable. Necesitamos líderes sinceros, con dignidad y con coraje, porque somos un país y una cultura difícil de canalizar y encaminar.

Samuel: Gracias Gus por entender que no debemos vertir toda la culpa a los Estados Unidos de América. Debemos apropiarnos de nuestros males y entender que por generaciones no hemos implementado una política a largo plazo. De una cosa si debemos estar claro amigo Gus, que para un país generar transacciones económicas que beneficie a la población más vulnerable, a la mayoría, debe poseer gónadas masculina y estar claro para qué posee el poder y la fama. Gus, en nuestro caso, en la República Dominicana, realmente se necesita una decodificación de la sociología del poder y del liderazgo, pero también una teología en contexto que nos empuje a vivir a un Cristo manifestado en el ahora y en el Estado.

Samuel: Gus no tengo mucho tiempo y espacio para seguir escribiendo, pero te prometo que escribiré la diferencia entre política de Estado y la política de turno. Gracias y seguiremos nuestra conversación con propósito.