Política sigue seduciendo a los comunicadores

Al parecer la política tiene un imán encantador al que muchos comunicadores no se han podido resistir. Cada día son más las caras del entretenimiento que se suman a este mundo. El caso más reciente es el de Roberto Ángel Salcedo, quien sorprendió a más de uno cuando, la noche del miércoles, anunció su apoyo al aspirante a la presidencia por el PRM, Luis Abinader.

“Quiero anunciarle al país, en presencia de Luis Abinader, que a partir de este momento, y luego de las reflexiones y de la ponderación a lo largo de mucho tiempo y de consultas a gente muy vinculada a nosotros, yo me uno de manera formal a esta campaña de Luis Abinader, me uno a este gran proyecto de unidad nacional, convencido de que se lograrán grandes transformaciones para el beneficio de los dominicanos y las dominicanas, de modo que formalmente entramos a la campaña”, expresó a través de un “live” en Instagram.

Ya hace tiempo que este productor y director de cine venía coqueteando con la política, y al igual que en la comunicación y en la actuación, esta vena como político fue heredada por su padre, Roberto Salcedo, quien ahora también le entrega la batuta de la política. Muchos solo esperaban el momento de ver cuándo el productor de “Más Roberto” hacía su salto a este tipo de actividad, lo que pocos tal vez imaginaron es que sería por el Partido Revolucionario Moderno.

La multifacética Hony Estrella, presentadora, locutora y actriz dominicana, también dio el salto como aspirante al cargo de vicealcaldesa por la Fuerza del Pueblo, y aunque no ganó en las pasadas elecciones, sigue trabajando a favor de ese partido liderado por Leonel Fernández.

Bolívar Valera, quien hizo un “stop” en su carrera como comunicador y humorista, sigue entregado a su nueva faceta como político y a su campaña. Valera es candidato a diputado por Santo Domingo Este y a través de su cuenta de Instagram se mantiene activo mostrando el trabajo que está haciendo en esta zona.

Otra presentadora de televisión que formalizó su candidatura fue Isaura Taveras, quien se lanzó como diputada por la circunscripción 3 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

También el animador Michael Miguel Holguín incursionó en este competitivo mundo como candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por el partido País Posible, pero perdió en las pasadas elecciones.

Aunque en algunos casos han sido bombardeados por críticas de gente que cree solo van a lucrarse, al final solo su trabajo hablará por ellos. Les queda demostrar quién sí está comprometido y quien no. t