Políticos dominicanos en Nueva York evalúan discurso del presidente Danilo Medina

NUEVA YORK.- Dirigentes de partidos políticos dominicanos en esta ciudad emitieron sus opiniones sobre el discurso pronunciado este jueves ante la Asamblea Nacional por el presidente Danilo Medina y las respuestas fueron disímiles.

Para Frank Cortorreal, presidente del Partido de la Liberación Dominicana ( PLD): “El mandatario ha cumplido, su obra de gobierno es monumental, la RD en 8 años ha crecido de tal manera que hoy en día tenemos una república y media. El país está con una estabilidad política y económica envidiable, siendo el mayor en América Latina, la pobreza se ha reducido a la mitad, los planes sociales han aumentado las grandes inversiones en término de educación y salud”.

Para Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador de AlPaís en los EE.UU: “La Asamblea fue convertida en la señal final que esperaba el partido-estado para lanzar una contraofensiva y con su manipulación de datos para proyectar un país que solo existe entre los altos funcionarios y dirigentes del PLD. Con su falsa simpatía con los jóvenes que protestan, Medina ofende la inteligencia de la ciudadanía y quiere presentar la RD como una Suiza”.

Para Carlos Silver, secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD): “El presidente hizo un desglose de las inversiones como el 4%, tandas extendidas, 33 mil nuevas aulas, nuevos hospitales, visitas sorpresas, avance en el turismo, la inversión en la agricultura, el PIB y la estabilidad económica del país. Medina ha hecho una innovación a favor del pueblo y aunque no soy del PLD me siento orgulloso de su gestión, la cual Gonzalo Castillo ha prometido continuar. Quienes no reconozcan estas realidades podríamos decir que viven en Marte o Júpiter”.

Iván Canals, presidente de la Fuerza del Pueblo en Manhattan: “Fue un discurso de fantasía y engaño. Una realidad que sólo está en la cabeza del Presidente y han sido tantas las artimañas que ha venido realizando en contra del pueblo para mantenerse en el poder que hoy no puede ocultar el sol con un dedo y apela a las mentiras y la muestra la vemos días tras días en como el pueblo ha asumido la lucha en las calles para sacar al PLD del poder en mayo próximo”.

Nelson Ureña, presidente del Partido Cívico Renovador (PCR), manifestó: “El presidente enfocó todos los puntos que ha tenido de avance la RD en sus 8 años, educación, electricidad, desayunos escolares, tandas extendidas, ya los campesinos que iban donde los usureros no tienen que ir porque tienen una mano amiga que lo visita en el campo. El mandatario ha cumplido con lo que prometió durante la campaña de “hacer lo que nunca se había hecho”.

Orlando Rosado, presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC): “No se refirió a la deuda externa, a los problemas de la corrupción; a Odebrecht; los asaltos, delincuencia, la invasión haitiana, como siempre deja fuera los dominicanos del exterior, aun aportando anualmente más de siete mil millones de dólares solo en remesa y según él la RD tiene todo resuelto y solo debemos continuar con su gobierno ya que todo está hecho, a eso se le llama hipocresía”.

David Williams, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en El Bronx: “Enfocó el desarrollo en lo que él ha hecho, no lo que se supone que hiciera, no se refirió a la deuda externa que dejará que trasciende la capacidad de pago de la actual futura generación, porque no hay forma que la deuda existente de la RD se logre pagar en los próximos 60 años, eso implica haber endeudado el país sin resolver ninguno de los problemas que encontró, como la electricidad, acueducto, salud, delincuencia, inseguridad, desempleo y justicia social , entre otros”.

Rosy García, presidente de la Alianza por la Democracia (APD): “El discurso quedó opacado por la manifestación pacífica de cientos de miles de dominicanos en la Plaza de la Bandera. La juventud ha despertado al pueblo y hoy más que nunca la sociedad está pidiendo elecciones libres, justas y democráticas”.

Luís Ferreira, presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS): “El mandatario no habló de los problemas sociales, de lo que conllevó al golpe de estado en la JCE, del deterioro de las instituciones, de la delincuencia e inseguridad reinante en el país. Habló de que el desempleo ha bajado y la pobreza en un 50%, pero los dominicanos que residimos en el exterior tenemos que enviar cada año más y más dólares para mitigar la pobreza de nuestras gentes, somos los que tenemos parado la RD.”