Politóloga pide ONU investigue sabotaje equipos elecciones

La politóloga y catedrática Olaya Dotel declaró que la investigación al sabotaje de los equipos de las suspendidas elecciones municipales del pasado domingo las debe realizar un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no el Ministerio Público, a falta de la Procuraduría especializada contra los delitos electorales que contempla la Ley del Régimen Electoral 15-19.

Expresó que el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez, y el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, investigados por el sabotaje no deberían ser implicados directamente en el proceso, sino, ser colocados como colaboradores, puesto que fueron las personas que revelaron la trama. Entrevistada por redactores de Hoy, Dotel manifestó que en la investigación que se lleva a cabo para indagar las circunstancias en que individuos intentaron alterar los equipos de los comicios que no se pudieron efectuar y que ahora están pautados para el próximo 15 de marzo, debería estar a cargo de la Procuraduría Electoral, la cual no se ha integrado todavía, así como por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual afirma que sí tiene competencia para estar al frente de la pesquisa.

Al referirse a que la Procuraduría General de la República investiga el caso donde fueron apresados tanto el técnico Regalado Martínez como el coronel Guzmán Peralta, dijo: “El problema es que quien está haciendo los nombramientos es el procurador Jean Alain Rodríguez”. Consideró que el Ministerio Público está cuestionado y recordó que esta pasada semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana declaró que la Procuraduría motivó la renuncia de alrededor de ocho fiscales y luego sometió a concurso para asegurarlos en la función durante cuatro año. “Eso acaba de hacer el camarada Jean Alain, para tener control del Ministerio Público aunque salgan de allá”. Criticó que los organismos de seguridad del Estado sean los que estén al frente de la investigación. “Aquí no existe -en este momento- autoridades que puedan realizar esta investigación con transparencia por los conflictos de intereses”.