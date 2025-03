Politólogo Ramírez cree Raquel hace bien a PRM

La salida de Raquel Peña, vicepresidenta de la República, al anunciar su deseo de ser presidenta de la República, abre una nueva contienda entre los dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno, sin ser medida en encuesta, tiene experiencia de Estado, por lo que el politólogo Belarminio Ramírez considera que al PRM le hace bien que la vicepresidenta aspire a la candidatura presidencial.

Afirma que Peña fortalece el género femenino, que está en desventaja en todos los escenarios del PRM y del Estado.

Suman a más de 12 los dirigentes del PRM que declaran sus intenciones de ser el candidato a presidente en el certamen del 2028. Peña tiene un perfil más cercano al presidente de la República, Luis Abinader.

Preguntado sobre cuánta fuerza tendría Peña en la base del partido para convertirse en la candidata de la organización y permitirle al PRM retener el poder, Ramírez expresó que “las fichas del ajedrez electoral se irán definiendo en la medida en que se acerque el 2028”.

El profesor de Derecho Electoral y Constitucional indicó que no son sólo los que están sonando como opciones para candidaturas presidenciales. Cree que en la medida que transcurra el 2025 y el 2026, saldrán muchos aspirantes en el partido oficial y en el de la Liberación Dominicana (PLD).

El consultor político y escritor, analiza que los procesos internos en los partidos no son sólo para las candidaturas del proceso electoral cercano. De ahí que, entiende normal que se pongan en escena a actores, en busca de posicionarse para procesos posteriores.

En respuesta la probabilidad de que Peña logre la simpatía electoral que no han tenido otras mujeres políticas, dijo: “En la República Dominicana todavía no se ha dado el fenómeno de los fenómenos electorales, pero no podemos descartar que suceda en un futuro no lejano”.

Agregó que hasta el momento han llegado a la presidencia figuras que han trabajado para el puesto durante al menos 20 años, con las excepciones de Leonel Fernández, que fue presidente en 1996 sin tener larga militancia de campaña electoral, al ser fruto de una coyuntura histórica, un pacto electoral entre su entonces partido, el PLD y el Reformista Social Cristiano (PRSC).

Un caso similar lo ve en el hijo de Leonel, el senador Omar Fernández, de quien señala que, con 34 años de edad, sale en las encuestas dentro de las tres opciones más potable para la presidencia del 2028. Sin embargo, a más de tres años para las elecciones 2028, interpreta que si la vicepresidenta ha decidido aspirar, es porque tiene algún apoyo asegurado a lo interno del Gobierno y del PRM.

Raquel Peña

Parece decidida a quedarse en la política y el Gobierno, lo que supone un cambio de estrategia en precandidatos a la presidencia de la República en el PRM, como David Collado, Carolina Mejía, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, Guido Gómez Mazara, Wellington Arnaud, entre otros.