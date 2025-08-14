Santo Domingo – El politólogo Juan González advirtió que, si la República Dominicana no adopta medidas inmediatas para enfrentar el elevado déficit comercial con China, este continuará creciendo y tendrá un impacto negativo sobre la economía nacional.

González explicó que, según Prodominicana, en 2024 las exportaciones hacia China alcanzaron apenas US$326 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$5,200 millones, generando un déficit del 94%, el más alto que tiene el país cualquier otro socio comercial.

«Un comercio sano debe basarse en un mínimo nivel de reciprocidad. China tiene capacidad para importar más productos dominicanos, pero hasta ahora esa promesa no se ha cumplido», subrayó.

El politólogo exhortó a las autoridades y al sector privado a diseñar una estrategia comercial equilibrada para reducir el déficit con China y garantizar beneficios reales para la economía nacional.

Finalmente, González advirtió que mantener un amplio déficit comercial con China podría debilitar sectores productivos nacionales y limitar la capacidad de generar empleos de calidad. Por ello, instó a establecer una política comercial que salvaguarde a los sectores más vulnerables, en especial a las zonas francas, frente al impacto de las importaciones chinas.