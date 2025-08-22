¿El pollo está caro? 5 opciones saludables para sustituir la carne blanca

¿El pollo está caro? 5 opciones saludables para sustituir la carne blanca

Pollo (Fuente externa)

La libra de pollo se vende en los mercados entre RD$85.00 y RD$90.00, mientras que en los colmados depende del lugar, por lo que esta puede alcanzar hasta los RD$110.00.

A pesar de que en los mercados la libra de pollo está por debajo de los RD$100.00, los consumidores entienden que está “muy cara” y los vendedores de la carne aseguran que sus ventas han bajado en más de un 50%.

Por eso, hoy te ofrecemos algunas opciones de compaña en sustitución de la carne blanca:

Huevos

huevos
Huevos

El huevo es una extraordinaria fuente de proteína y aporta vitaminas importantes que pueden contribuir a generar energía.

Salmón

Adiós a la "barriguita": Tres alimentos que te ayudarán a lograrlo

Este pescado contiene importantes cantidades de Omega 3 y vitaminas. Su ingesta puede ayudar a reducir el nivel de grasas saturadas y el riesgo de arritmia.

Lee más: Consumidores ven muy cara la libra de pollo a RD$85.00

Aguacate

201506191616121.aguacate196015

La palta o aguacate es una rica fuente de grasas monoinsaturadas, un tipo de grasas alimentarias beneficiosas para la salud.

Es también es rica en vitaminas B, K y E y es fuente de fibra. Su consumo regular puede ayudar en la disminución de los niveles de colesterol en sangre.

Pescado

Pescado
Pescado (Fuente externa)

El pescado, especialmente variedades como la sardina, el arenque o la tilapia, aporta proteínas de alta calidad y grasas saludables como el Omega-3.

Ensaladas

Ensaladas
Ensaladas

Las ensaladas con garbanzos, lentejas, huevo o queso fresco se convierten en un plato completo y balanceado.

Además, aportan fibra, vitaminas y minerales que fortalecen el sistema inmune y ayudan a la digestión.


También leer: “Aplatanado” y… Así surgió el pica pollo

Digo