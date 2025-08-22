La libra de pollo se vende en los mercados entre RD$85.00 y RD$90.00, mientras que en los colmados depende del lugar, por lo que esta puede alcanzar hasta los RD$110.00.

A pesar de que en los mercados la libra de pollo está por debajo de los RD$100.00, los consumidores entienden que está “muy cara” y los vendedores de la carne aseguran que sus ventas han bajado en más de un 50%.

Por eso, hoy te ofrecemos algunas opciones de compaña en sustitución de la carne blanca:

Huevos

Huevos

El huevo es una extraordinaria fuente de proteína y aporta vitaminas importantes que pueden contribuir a generar energía.

Salmón

Este pescado contiene importantes cantidades de Omega 3 y vitaminas. Su ingesta puede ayudar a reducir el nivel de grasas saturadas y el riesgo de arritmia.

Aguacate

La palta o aguacate es una rica fuente de grasas monoinsaturadas, un tipo de grasas alimentarias beneficiosas para la salud.

Es también es rica en vitaminas B, K y E y es fuente de fibra. Su consumo regular puede ayudar en la disminución de los niveles de colesterol en sangre.

Pescado

Pescado (Fuente externa)

El pescado, especialmente variedades como la sardina, el arenque o la tilapia, aporta proteínas de alta calidad y grasas saludables como el Omega-3.

Ensaladas

Ensaladas

Las ensaladas con garbanzos, lentejas, huevo o queso fresco se convierten en un plato completo y balanceado.

Además, aportan fibra, vitaminas y minerales que fortalecen el sistema inmune y ayudan a la digestión.



