La libra de pollo se vende en los mercados entre RD$85.00 y RD$90.00, mientras que en los colmados depende del lugar, por lo que esta puede alcanzar hasta los RD$110.00.
A pesar de que en los mercados la libra de pollo está por debajo de los RD$100.00, los consumidores entienden que está “muy cara” y los vendedores de la carne aseguran que sus ventas han bajado en más de un 50%.
Por eso, hoy te ofrecemos algunas opciones de compaña en sustitución de la carne blanca:
Huevos
El huevo es una extraordinaria fuente de proteína y aporta vitaminas importantes que pueden contribuir a generar energía.
Salmón
Este pescado contiene importantes cantidades de Omega 3 y vitaminas. Su ingesta puede ayudar a reducir el nivel de grasas saturadas y el riesgo de arritmia.
Aguacate
La palta o aguacate es una rica fuente de grasas monoinsaturadas, un tipo de grasas alimentarias beneficiosas para la salud.
Es también es rica en vitaminas B, K y E y es fuente de fibra. Su consumo regular puede ayudar en la disminución de los niveles de colesterol en sangre.
Pescado
El pescado, especialmente variedades como la sardina, el arenque o la tilapia, aporta proteínas de alta calidad y grasas saludables como el Omega-3.
Ensaladas
Las ensaladas con garbanzos, lentejas, huevo o queso fresco se convierten en un plato completo y balanceado.
Además, aportan fibra, vitaminas y minerales que fortalecen el sistema inmune y ayudan a la digestión.