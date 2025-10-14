Pollo: músculo productivo, salto tecnológico y una agenda para competir

Granja de producción de pollo en ambiente controlado, modalidad que exige la avicultura moderna para contrarrestar los efectos del cambio climático.
La proteína favorita del hogar dominicano atraviesa un momento bisagra. La industria del pollo no solo está creciendo en volúmenes y consumo per cápita: también está reordenando su arquitectura productiva, acelerando inversiones en tecnología, bioseguridad y valor agregado, así como empujando una conversación de país sobre sanidad, etiquetado, competencia desleal e infraestructura pública.
Ese fue el pulso del Panel de la Industria del Pollo en República Dominicana, moderado por Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA) y Gregory Marte, director ejecutivo, durante la jornada técnica Protejamos la Avicultura, con la participación de líderes empresariales que explicaron con cifras y decisiones por qué el sector se siente listo para su próxima curva de crecimiento.
Los panelistas retratan un ecosistema amplio e integrado. Francisco Fernández (Agrofem) reporta 260 mil pollos semanales y 84 mil reproductoras pesadas en producción, José Luis (Jochy) Polanco (Agropecuaria Jochy Polanco) suma 15 millones de pollos al año, Juan Miguel Curbelo (Corporación Avícola y Ganadera de Jarabacoa / Pollo Cibao) opera 4.5 millones de pollos mensuales, Norberto Caraballo (CC, Agropecuaria Carolina) produce 150 mil pollos por semana y 300 mil huevos, Richard González (ECUS, S.A.) alcanza 2.9 millones de pollos mensuales y Wilfredo Cabrera (Grupo Agropecuario Don Julio, Unipollo y Cobb Caribe) reporta un millón de pollos al mes y un millón de reproductoras al año.
Juntos, como señaló Cabrera, en ese salón estaba “más del 99 % de la producción nacional de pollo y huevo”, una foto de concentración, pero también de cooperación.
Salto tecnológico: del galpón inteligente al rendering
Si el pollo dominicano quiere competir “dentro y fuera”, su mayor palanca ya está en marcha: ambiente controlado, IA aplicada al manejo de clima, incubación de etapa única, seleccionadoras de peso, cadena de frío reforzada, paneles solares en granjas y, en el caso de Pollo Cibao, una planta de rendering que transforma vísceras, sangre y plumas para reingresar a la cadena como insumo, cerrando ciclos y reduciendo impactos ambientales.
“Las granjas de hoy son totalmente modernas”, insistió Francisco Fernández: naves inteligentes que bajan mortalidad y estrés por calor, plantas de alimentos “de primer mundo”, camiones refrigerados para huevos fértiles y reproductoras y, orgullo del panel, tres planteles de abuelas en el país, una rareza en Centroamérica y el Caribe que abarata genética y asegura calidad del pollito de engorde.
En ECUS y otros integradores, dijo Richard González, el ambiente controlado ya es estándar. Y Jochy Polanco añadió una alerta de mediano plazo: el cambio climático hará inviable producir en “granjas normales”, el control ambiental será requisito, no opcional.
Sostenibilidad y economía circular: la “gallinaza” como oportunidad
Wilfredo Cabrera narró la puesta en marcha de la primera planta para procesar gallinaza del país, un proyecto empujado, contó, tras un diálogo directo con la Presidencia y coordinado con Medio Ambiente y Agricultura.
El modelo acelera compostaje en 30 días, elimina patógenos, reduce externalidades y convierte un pasivo en abono de valor. “A futuro debería estandarizarse”, pidió Pavel Concepción, para evitar disposiciones inadecuadas que sean riesgo sanitario para granjas vecinas.
“Somos competencia, pero cuando hay una situación nos unimos y trabajamos juntos”, resumió Cabrera al explicar la gobernanza informal que emerge en crisis y picos de demanda. Esa coordinación gremial, con la ADA al centro, más una relación estable con el Estado, aparece en la base del ciclo expansivo.
Consumo en ascenso y presión de oferta
El diagnóstico de Jochy Polanco hilvana dos tendencias: más oferta coordinada y un consumo per cápita que habría pasado, sin contar importaciones, “de 35–37 kilos a casi 50 kilos por habitante por año”.
El dato enciende oportunidades, pero también retos: “Para crecer en pollo deben ser granjas nuevas”, apuntó Pavel Concepción, porque el boom del subsector huevo “se comió” la capacidad disponible. La expansión, entonces, exige capex y permisos ágiles.
En paralelo, el mercado exhibe tensiones: importaciones puntuales en momentos de escasez, marcas blancas que capturan margen usando producto local o reempacado y un sector informal de 25-30 plantas pequeñas y medianas que procesan entre 8 mil y 30 mil pollos diarios.