Calor sofocante en RD: el polvo del Sahara intensifica las altas temperaturas

El calor sofocante se intensifica en República Dominicana debido a la presencia de partículas del polvo del Sahara, fenómeno que además limitará las lluvias en gran parte del territorio.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó que el patrón atmosférico permanecerá dominado por la interacción de un sistema anticiclónico con la nube de polvo africano, lo que reducirá las formaciones de nubes significativas y los acumulados de precipitaciones. En la mayoría de las provincias prevalecerá un cielo soleado, poco nuboso y de aspecto grisáceo.

Aunque estas condiciones meteorológicas son propias de buen tiempo, la entidad indicó que no se descarta la ocurrencia de chubascos locales hacia las zonas montañosas, debido a la influencia del viento del sureste y los efectos locales como el calentamiento diurno y la orografía.

También puede leer: Accidente de tránsito en Las Américas entre un carro y una guagua: detalles aquí

Indomet advirtió que las temperaturas se mantendrán bastante elevadas por la combinación del viento del sureste, la época del año y la concentración moderada de polvo sahariano. Recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropas de colores claros y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De su lado, el analista meteorológico Jean Suriel señaló que, además del calor, el polvo africano intensificará los procesos alérgicos. Añadió que para este viernes la nube africana persistirá sobre el país, aunque en la región del Cibao podrían registrarse algunas lluvias moderadas.

Síguenos como periodicohoyrd