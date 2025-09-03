Digesett localiza y pone a disposición de la justicia a conductor que atropelló motociclista en Baní

Digesett localiza y pone a disposición de la justicia a conductor que atropelló motociclista en Baní

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), mediante labores de su departamento de Inteligencia Vial, localizó y puso a disposición de la justicia al conductor de la camioneta Toyota Tacoma, color gris, quien fue identificado como responsable de atropellar a un motociclista en la Circunvalación de Baní.

El hecho, difundido a través de redes sociales, generó gran preocupación e indignación ciudadana, ya que puso en riesgo la vida del motociclista y de los demás usuarios de la vía pública.

La Digesett reiteró que trabaja de manera permanente para garantizar la seguridad vial, identificando y sancionando a los conductores que violan la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La entidad hace un llamado a la ciudadanía a respetar siempre las señales de tránsito, recordando que las vías públicas es un espacio compartido entre los usuarios y que cada acción irresponsable puede tener consecuencias fatales.

