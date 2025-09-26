Poniendo distancia del hundimiento de lancha

Lo cortés no quita lo valiente, como se ha dicho siempre, y el presidente Luis Abinader tuvo a bien salir al frente una vez más a la versión -que negó categóricamente- de que una lancha cargada con drogas fuera hundida por aviones de Estados Unidos en aguas territoriales dominicanas, una descripción que, si acaso, debe aparecer ya en los registros para la historia con la rectificación correspondiente. El país no debe ser conectado ni en los hechos ni mediáticamente, con la drasticidad con que Estados Unidos (allá él) opta por combatir a cañonazos y con desplazamiento de unidades de guerra por aguas del Caribe lo que denomina narcoterrorismo, una acción unilateral y riesgosamente apartada de los procedimientos de persecución de crímenes que deben estar encuadrados permanentemente en el respeto a los derechos humanos y a juzgar previamente a todo sospechoso antes de aplicar cualquier pena incluyendo la pena capital, esa que además con frecuencia, llevan a cabo efectivos policiales dominicanos con falsos intercambios de disparos.

Puede leer: Un Ministerio Público con limitaciones en DN

De esos ha debido poner distancia también nuestro mandatario. Con esas acciones directas de por allá -que preocuparían menos si solo ocurren en aguas internacionales y bajo la exclusiva responsabilidad de Washington– el jefe del Estado dominicano ha sido claro: está de acuerdo con atacar con dureza a los carteles de drogas y dispuesto a aplicar fuerza contra ellos coincidiendo con el gobierno norteamericano, al cual está públicamente aliado para la persecución de un crimen horrible, socialmente lesivo al máximo, como es el narcotráfico; pero es evidente que prefiere que todo acto cruento de Estados Unidos que cueste vidas extrajudicialmente ocurra fuera de los límites geográficos nacionales. La hermandad dominico-estadounidense contra el traslado internacional de sustancias prohibidas viene de lejos y ha sido beneficiosa para la nación estadounidense. Gran cantidad de estupefacientes procedentes de Sudamérica es interceptada anualmente en su tránsito hacia Norteamérica y desde allí llegan reconocimiento para la efectiva labor de las autoridades dominicanas. Recientemente Washington propuso que República Dominicana dirija la lucha contra el flagelo de las drogas que la ONU tiene en pie.