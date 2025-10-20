Popular extiende la funcionalidad Código CASH

El Banco Popular Dominicano informó que su funcionalidad de Código CASH, la cual permite retirar efectivo sin el uso de una tarjeta, ya está disponible en su red de Subagente Popular con comercios afiliados en todo el país.

Esta innovación permite a los clientes generar un código de retiro desde la App Popular y utilizarlo para retirar efectivo en cualquier comercio miembro de la red de Subagente Popular, sin necesidad de tarjeta ni contacto físico.

Esta expansión del servicio responde al enfoque estratégico de la entidad bancaria de ofrecer soluciones innovadoras, seguras y prácticas, que favorecen la inclusión financiera.

La red Subagente Popular expande el acceso a servicios bancarios básicos a zonas donde no hay sucursales, especialmente a personas no bancarizadas o de baja bancarización.

Al utilizar comercios locales como puntos de servicio, facilitan transacciones como depósitos, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, a menudo con horarios más amplios y flexibles que los de una sucursal.

Ahora, con el retiro de efectivo, se fortalece aún más la misión de ser una plataforma de inclusión. La red de Subagente Popular tiene presencia en las 32 provincias del país y en 127 de sus 158 municipios.

