El reconocido actor surcoreano Kim Soo-hyun, enfrenta una de las mayores crisis de su carrera tras ser acusado de mantener una relación inapropiada con la fallecida actriz Kim Sae-ron cuando esta era menor de edad.

En una conferencia de prensa inesperada celebrada el lunes en Seúl, el actor de 37 años negó categóricamente las acusaciones, calificándolas como fabricaciones por parte de la familia de la actriz.

De acuerdo con un informe de The Korea Times, Kim Soo-hyun, acompañado de su abogado, ofreció una declaración pública en la que explicó la cronología de su relación con Kim Sae-ron.

Según el actor, ambos mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente un año, pero esto ocurrió hace cuatro años, cuando la actriz ya era mayor de edad.

En su intervención, el actor expresó su dolor por las acusaciones y afirmó que la familia de Kim Sae-ron lo está señalando como responsable de la muerte de la actriz, quien falleció el pasado 16 de febrero a los 24 años, en lo que las autoridades determinaron como un suicidio.

Cronología de las acusaciones y la relación entre Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron

Kim Soo-hyun confesó que tuvo una relación amorosa con Kim Sae-ron. No obstante, reiteró que fue hace 4 años, cuando ella ya había cumplido la mayoría de edad (YouTube/Garo Sero Institute)



Los rumores sobre una posible relación entre Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron comenzaron en 2024, cuando una fotografía de ambos juntos fue publicada en Instagram. En aquel momento, la agencia del actor, Gold Medalist, negó cualquier vínculo romántico entre ellos.

Sin embargo, las especulaciones resurgieron este mes cuando la familia de Kim Sae-ron presentó nuevas pruebas, incluyendo fotografías y mensajes de texto, que, según ellos, demuestran que la relación comenzó en 2016, cuando la actriz tenía 15 años y el actor 27.

En la conferencia de prensa, Kim Soo-hyun rechazó estas afirmaciones y acusó a la familia de la actriz de manipular la narrativa para incriminarlo.

“Acepto la responsabilidad por lo que he hecho y estoy dispuesto a recibir críticas por ello. Pero no puedo asumir la responsabilidad por algo que no hice. Para las personas que aún creen en mí, quiero aclarar los hechos”.

El impacto de las acusaciones en la carrera de Kim Soo-hyun

Entre lágrimas, Kim Soo-hyun aseguró que esclarecerá los hechos que han manchado su carrera de manera dramática REUTERS/Kim Soo-hyeon TPX IMAGES OF THE DAY



Kim Soo-hyun, conocido por protagonizar exitosos dramas como My Love From the Star (2013-2014), It’s Okay to Not Be Okay (2020) y The Moon Embracing the Sun (2012), ha visto cómo su carrera se tambalea desde que las acusaciones comenzaron a circular en redes sociales y plataformas como YouTube.

Según The Korea Times, la controversia ha tenido consecuencias inmediatas para el actor, incluyendo la pérdida de un lucrativo contrato con la marca de lujo Prada y el aplazamiento de su próximo proyecto con Disney+, titulado Knock-Off.

El actor también denunció que las acusaciones han sido utilizadas para presionarlo emocionalmente. “Su familia me está acusando de haberla llevado a la muerte solo porque fui su exnovio. Me están presionando para que confiese algo que no hice”, afirmó durante su intervención.

El legado de Kim Sae-ron y el contexto de su fallecimiento

«Su familia me está acusando de haberla llevado a la muerte solo porque fui su exnovio», declaró el actor durante la conferencia de prensa REUTERS/Kim Soo-hyeon



Kim Sae-ron, quien debutó como actriz infantil y ganó reconocimiento por sus papeles en películas como A Brand New Life (2009) y The Man From Nowhere (2010), falleció el 16 de febrero, coincidiendo con el cumpleaños de Kim Soo-hyun.

Su muerte, declarada como suicidio, ha generado un intenso debate en la opinión pública surcoreana, especialmente tras las acusaciones dirigidas al actor.

La familia de Kim Sae-ron ha sostenido que la relación entre ambos tuvo un impacto negativo en la vida de la actriz, lo que habría contribuido a su trágico desenlace.

Sin embargo, Kim Soo-hyun ha insistido en que las pruebas presentadas por la familia son falsas y que su relación con Kim Sae-ron no comenzó hasta que ella alcanzó la mayoría de edad.